Son dakika: Antalya diplomasi zirvesi: Başkan Erdoğan da katılacak! 8 Devlet Başkanı ile 9 Dışişleri Bakanı buluşacak

Dönem başkanlığı boyunca enerji, kadın, organize suçla mücadele, tarım, göç yönetimi ve istihdam gibi konularda 40'tan fazla faaliyet düzenlediklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Yarın düzenleyeceğimiz toplantılara katılımın özellikle çok yüksek olduğunu söylemeliyim. Bu aslında salgına rağmen ülkemize duyulan güvenin de bir göstergesidir. 8 ülkenin devlet veya hükümet başkanı zirveye, 9 ülkenin dışişleri bakanları da bakanlar toplantısına katılacak. Diğer ülkeler de farklı seviyelerde temsil edilecekler. Toplantılara, AB'den de, 'ev sahibi ülke konuğu' olarak Yüksek Temsilci Borrell katılacak. Toplantılarda, bölgedeki genel durumu ve son gelişmeleri ele alacağız. Bölgenin önümüzdeki 10 yıllık ekonomi ve kalkınma hedeflerini ortaya koyan Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi de Zirve'de kabul edilecek."

Çavuşoğlu, zirve sonrasında ortak bildiri yayınlanacağını bildirdi.

Ayrıca GDAÜ'nün operasyonel kolu olan Bölgesel İşbirliği Konseyinin de yıllık toplantısının da Antalya'da gerçekleştirileceğini dile getiren Çavuşoğlu, TBMM'nin de bir yıldır GDAÜ'nün Parlamenter Asamblesinin dönem başkanlığını yürüttüğünü, 8. Genel Kurulu toplantısının da 21-21 Haziran'da Antalya'da yapılacağını belirtti.