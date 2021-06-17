Son dakika: Antalya diplomasi zirvesi: Başkan Erdoğan da katılacak! 7 Devlet ve Hükümet Başkanı ile 9 Dışişleri Bakanı buluşacak

Çavuşoğlu, Türkiye'nin üçüncü kez üstlendiği Dönem Başkanlığının sonuna gelindiğine işaret ederek bu dönemde 40'tan fazla etkinlik düzenlendiğini ve ilk kez düzenlenen Diaspora ve Gençlik Forumlarının önemli etkinlikler arasında olduğunu belirtti.

Bu vesileyle bölgenin önemli sorunlarından olan beyin göçünü de ele aldıklarını, ulaştırma, altyapı, eğitim, spor ve yargı gibi farklı alanlarda toplantılar gerçekleştirdiklerini, insan ticaretiyle mücadele ve mülteci hukuku gibi konularda çalıştaylar düzenlediklerini anlatan Çavuşoğlu, ayrıca afetlere hazırlık, örgütlü suçlarla mücadele, kültürel mirasın korunması, enerji verimliliği, kadınların güçlendirilmesi gibi konularda da faaliyetler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak Diplomatik Eğitim Programına ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Önem verdiğimiz bir diğer konu ise Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin etkinliğinin artırılması oldu. Bu konudaki Çalışma Grubunu tekrar canlandırdık. Bölgesel İşbirliği Konseyini kurumsal ve şeffaf bir yapıya kavuşturmak için önemli adımlar attık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, katkıları dolayısıyla Konsey Sekretaryası ve Genel Sekreter Majlinda Bregu'ya teşekkür etti.