Uyuşturucu operasyonunda çelik kasa şoku! İçlerinden 304 kilogram uyuşturucu çıktı
Habur Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleşen uyuşturucu operasyonunun detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı. Şüpheli kasaların içinden 304 kilogram uyuşturucu çıktığını belirten Almaçayır, "Piyasa değeri 30 milyon TL civarında ve Avrupa'ya çıkış yapacaktı" ifadelerine yer verdi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince önce Habur Gümrük Kapısında devamında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda çelik kasa içerisindeki gizli bölmelerde toplam 304 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
AVRUPA'YA GİDECEKTİ
A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır 2 ayaklı uyuşturucu operasyonunun detaylarıı aktardı.
Operasyon sürecini A Haber'de anlatan Almçayır, "2 ayaklı bir operasyon oldu. İlk ayak Habur'da gerçekleşti. Analiz sonucu riskli görülen bir tır arandı. Çelik kasalardaki yoğunluğun dikkat çekmesi üzerine kesim işlemi başladı. Çelik kapıların açıldıktan sonraki ilk kısma değil derinliğe de bir gizli bölme yapılmış. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine İstanbul'a da aynı kasalardan gönderildiği tespit edildi. İstanbul'da başlayan 2. operasyonda da 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Toplam yakalanan 304 kilogramlık uyuşturucunun tahmini değerinin 30 milyon TL civarında olduğu belirtildi." şeklinde konuştu.
ÖNCE HABUR SONRA İSTANBUL
Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen analiz neticesinde riskli görülen bir tır x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama sonrasında tırda yüklü bulunan çelik para kasasında şüpheli yoğunluk tespit edildi.
Bunun üzerine çelik kasa arama hangarına alınarak burada narkotik dedektör köpekler kullanılarak kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeklerin de kasaya tepki vermesi üzerine çelik kasanın yan duvarları kesilerek açıldı. Metal levhaların açılması sonucu özel olarak oluşturulmuş gizli bölmeler içerisine paketler gizlendiği anlaşıldı. Bu paketlerden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde maddenin Afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Operasyon sonucu 104 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Yürütülen soruşturma derinleştirilerek İstanbul Erenköy Gümrük sahasında da benzer yöntemlerle Türkiye'ye getirilen 2 çelik kasa daha bulunduğu saptandı. Bunun üzerine elde edilen bilgi ve belgeler İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. İstanbul'da görevli Gümrük Muhafaza ekiplerince gümrüklü sahada bulunan çelik kasalar, x-ray taraması ve dedektör köpek kontrolüne tabi tutulduktan sonra kesilerek açıldı. Burada bulunan iki çelik kasada da uyuşturucu gizlendiği anlaşıldı. Söz konusu çelik para kasalarının gizli bölmelerinde toplam 200 kilo Afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
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