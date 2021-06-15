Uyuşturucu operasyonunda çelik kasa şoku! İçlerinden 304 kilogram uyuşturucu çıktı

AVRUPA'YA GİDECEKTİ

A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır 2 ayaklı uyuşturucu operasyonunun detaylarıı aktardı.

Operasyon sürecini A Haber'de anlatan Almçayır, "2 ayaklı bir operasyon oldu. İlk ayak Habur'da gerçekleşti. Analiz sonucu riskli görülen bir tır arandı. Çelik kasalardaki yoğunluğun dikkat çekmesi üzerine kesim işlemi başladı. Çelik kapıların açıldıktan sonraki ilk kısma değil derinliğe de bir gizli bölme yapılmış. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine İstanbul'a da aynı kasalardan gönderildiği tespit edildi. İstanbul'da başlayan 2. operasyonda da 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Toplam yakalanan 304 kilogramlık uyuşturucunun tahmini değerinin 30 milyon TL civarında olduğu belirtildi." şeklinde konuştu.