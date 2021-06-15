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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret: Dünyaya mesaj verilecek! 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı

Son dakika haberine göre için bulunduğu 'dan Azerbaycan'a geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri 'yı ziyaret edecek. Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası başta olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesine dönük anlaşmalara imza atacak. Erdoğan, kapsamında 'nın 'de ile oynayacağı maçı da tribünden izleyecek.

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Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret: Dünyaya mesaj verilecek! 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da... Resmi ziyaret kapsamında, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın şehrine gidecek.

SEMBOLİK BİR ÖNEME SAHİP
Erdoğan, bugüne kadar, ilişkilerin "tek millet iki devlet" anlayışıyla geliştirildiği kardeş ülke Azerbaycan'a çok sayıda resmi ve çalışma ziyaretinde bulundu. Ancak 'deki 'nin ardından Azerbaycan'a yapacağı ve 2 gün sürecek resmi ziyaret sembolik bir öneme de sahip.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'in davetiyle gerçekleştireceği ziyarette, Ermenistan işgalinden kurtarılan, 28 yıl sonra ezan sesinin duyulduğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa'da temaslarda bulunacak.

ALİYEV İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEK
'nde 15 Haziran Salı günü Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Aliyev ve Erdoğan'ın görüşmelerinin ardından, Şuşa başta olmak üzere Dağlık Karabağ'ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak.

MİLLİ MECLİSE HİTAP EDECEK
Başkan Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa'da temaslarda bulunacak.

Erdoğan, 16 Haziran Çarşamba ise Başkanı ile görüşecek, Milli Meclise hitap edecek.



TÜRKİYE-GALLER MAÇINI ALİYEV İLE TRİBÜNDE İZLEYECEK
Başkan Erdoğan, 'nda mücadele eden 'nı Azerbaycan'da yalnız bırakmayacak.

Erdoğan, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye- maçını Aliyev ile tribünde izleyecek.

Başkan Erdoğan en son 9-10 Aralık 2020'de Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunmuş, Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmıştı.

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