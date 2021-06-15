CHP'den AK Parti'ye farklı HDP'ye farklı yaklaşım! HDP'yi kapatma davası hakkında skandal sözler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl önce AK Parti'ye yönelik açılan kapatma davası için "Savcı görevini yaptı" demişti. Kılıçdaroğlu ve CHP kapatma davasının odağında HDP'nin olmasından dolayı tavrını değiştirdi. Hem Kılıçdaroğlu hem de CHP Sözcüsü Öztrak parti kapatmanın uygun olmadığını dile getirdi.
2008'de AK Parti'ye yönelik açılan kapatma davası için "Savcı görevini yaptı" açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tutarsızlığına parti sözcüsü Faik Öztrak da destek verdi.
CHP'DE TUTARSIZLIK GELENEĞİ
AK Parti'ye farklı HDP'ye farklı bir tutum içinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri parti sözcüsü Faik Öztrak'a hatırlatıldı.
Kılıçdaroğlu AK Parti'ye yönelik açıklan kapatma davası için, "Davayı açtı diye Cumhuriyet savcısını neredeyse vatan haini ilan ettik. Oysa kişi kendi işini yaptı." demişti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu söz konusu HDP olduğunda ise ağız değiştirerek "Demokrasilerde parti kapatmak doğru değildir. Seçimle gelen seçimle gider." şeklinde konuştu.
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