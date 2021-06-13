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Suç örgütü lideri Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker tutuklandı mı? Son gelişmeler...

Suç örgütü lideri yakalandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik operasyonda, Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği(MİSİAD) Genel Başkanı 'da gözaltına alındı. İşte, Suç örgütü lideri ? Sedat Peker tutuklandı mı? Son gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 13.06.2021
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Suç örgütü lideri Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker tutuklandı mı? Son gelişmeler...

Suç örgütü lideri yakalandı mı? Sedat Peker tutuklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik operasyonda, Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği(MİSİAD) Genel Başkanı 'da gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Öncel'in, adresinde bulunduğu öne sürülen senetlerden ulaşılan yeni delil ve şikayet üzerine 3 şüpheliyle birlikte yeniden gözaltına alındığı belirtildi. İşte, Suç örgütü lideri ? Sedat Peker tutuklandı mı? Son gelişmeler...

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da, Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 63 şüpheli için 7 ilde düzenlenen operasyonda MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel de gözaltına alındı.

SENETLERDEN YOLA ÇIKTI

Mahkemeye sevk edilen Feridun Öncel 16 Nisan'da serbest bırakıldı. Öncel'in devam eden veri incelemesinde yeni delillere ulaşıldığı belirtildi.

Öncel'in adreslerinde bulunduğu öne sürülen bir kısım senetlerin, bazı mağdurlardan zorla alındığı iddia edildi.

Öncel'in evinde bulunan senetlerden birinde alacaklı olan kişiye ulaşıldı.

İddiaya göre, mağdurlardan biri, ortaklarından milyonlarca lira alacağı olduğunu ve mahkemelik olduklarını öne sürdü.

Parasına karşı senet aldığını söyleyen iş insanı, bu evrakların ise zorla elinden alındığını iddia etti.

Milyonlarca lira tutarındaki senet, Sedat Peker adına yanına gelen Feridun Öncel tarafından alındığını öne süren kişi şikayetçi oldu.

Bu iddialar üzerine polisin başlattığı çalışma sonrasında, Feridun Öncel ve mağdur kişinin ifadesindeki 2 ortağının da aralarında bulun 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da gözaltına alınan Öncel ve 3 şüphelinin İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

SEDAT PEKER YAKALANDI MI?

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakalandığına yönelik bilgi bulunmuyor. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

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