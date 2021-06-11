Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şehriban Hatun Camii'nin ibadete açılmasında önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehriban Hatun Camii'nin ibadete açılmasında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehriban Hatun Camii'nin ibadete açılmasında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
Cami tüm Müslümanlara hayırlı olsun. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdiden bu hazırlıkları imkanı olan hep beraber yapmak durumundayız, yapıyoruz, yapacağız. Tüm Müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört bir yanında camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.
Sözleri daha fazla uzatmaktan Şehriban annemize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm imkanı olanları da böyle bir seferberliğin içinde olmaya davet ediyorum.
KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Burhaniye'de kentsel dönüşüm için belediyemize, kurumlarımıza yardımcı olun. Biz de burada rahat yaşamanız için süratle çalışalım. Kirazlıtepe'de ne verildiyse aynı sözü burada bu sözü ben veriyorum. Eğer bu şekilde yapmazlarsa belediye önüne giderek oturma eylemi yapın. Ben de yanınıza geleceğim.
BİDEN GÖRÜŞMESİ
Biden ile görüşmede Türkiye, Amerika arasındaki ilişkileri ele alma imkanımız olacak. Türkiye NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. (NATO Zirvesi) Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkanımız olacak
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