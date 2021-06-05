Başkan Recep Tayyip Erdoğan Millet bahçelerini Dünya Çevre Günü’nde açıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda 81 ilde yapılan millet bahçelerinin yer seçimi ve projelendirmesi, 20 Mayıs 2020 tarih ve 2020/16 sayılı genelgenin ekinde yer alan Millet Bahçesi Rehberi çerçevesinde yürütülüyor.

Bakanlık, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Emlak Konut ve belediyeler aracılığıyla 2023 yılına kadar 81 ilde en az bir millet bahçesi yapılmasını hedefliyor. Ülke genelinde toplam 81 milyon metrekare millet bahçesi yapılmasına yönelik projelendirme ve uygulama çalışmaları ise devam ediyor.