Son dakika: Uzun Mehmet Camii'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Şimdiden Zonguldak'ın simgesi oldu
"Kara elmas" diyarı olarak bilinen Zonguldak'ta yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün ibadete açılacak. Adını, 1829 yılında taş kömürünü bulunan Uzun Mehmet'ten alan cami, sahil kenarındaki sosyal donatılarıyla şimdiden kentin simgesi oldu.
Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde yapılan, adını 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami, bugün ibadete açılıyor.
Terakki Mahallesi'nde yapımı 1,5 yıldır devam eden ve ismi Başkan Erdoğan tarafından duyurulan cami, yaklaşık 22 bin metrekarelik alanın 2 bin 535 metrekaresi üzerine inşa edildi.
İsmini 8 Kasım 1829'da kömürü bulan Uzun Mehmet'ten alan, her biri 72 metre uzunluğunda 4 minare ve 22 kubbeye sahip caminin girişinde, mermer üzerine işlenmiş kentin sembolü olan kömürle Arapça "Ya Allah" hat yazısı yer alıyor.
Eksi birinci katına 8 bin metrekare genişliğinde 200 araçlık otoparkın yanı sıra 81 abdesthane yapılan camide, engelli ve yaşlıların kolay erişebilmesi için ikisi engelliler için olmak üzere toplam 6 asansör bulunuyor.
İnşaatı tamamlanan ve ses denemeleri yapılan caminin yanında yer alan çocuk parkları, bisiklet ve gezi yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar da ilgi çekiyor.
"BU ESERLERİ DAHA ÖNCE HAYAL EDERDİK"
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, cami inşaatını artık sonlandırdıklarını ve sabırsızlıkla 4 Haziran'ı beklediklerini söyledi.
Caminin kentin silüetini değiştirecek bir ibadet yeri olduğunu aktaran Alan, "6 bin vatandaşımızın aynı anda ibadet edebileceği ve kente çok yakışan, taraflı, tarafsız herkes tarafından beğenilen, etrafındaki parkıyla beraber bütünlük sağlayan muazzam eseri kente kazandırmanın sevinci içerisindeyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destek veren, emeği geçen kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Alan, aylardır gece gündüz mesai harcandığını belirterek, "Sahilde her açıdan muazzam mimariye, muhteşem esere sahip olduk. Bu eserleri daha önce hayal ederdik, Allah nasip etti. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Recep Tayyip Erdoğan bugün ne açıklayacak? Petrol mü, doğalgaz mı bulundu?
- Cuma hutbesi tam metni 4 Haziran 2021! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça, Türkçe...
- Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ayın kaçında yatar?
- İddialar sonrası nefesler tutuldu! Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...
- Çukur'da sezon finale giderken kafa karıştıran paylaşım! Damla Sönmez'in paylaşımı izleyenleri kahır etti...
- BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?
- İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman kapanacak? 2. dönem karneler ayın kaçında verilecek?
- Başvuruna 1471 TL ödeme imkanı! Birçok ilde başladı! Ödemeler banka hesapları üzerinden...
- Borç kapatma fırsatı! 10.000 - 20.0000 - 30.000 - 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor! Faizsiz olarak...
- EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak?
- Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın! İmza atığınız...
- 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Sudan ucuz kampanyalar! "Neden olmasın dedirtti"