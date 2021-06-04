Son dakika: Uzun Mehmet Camii'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Şimdiden Zonguldak'ın simgesi oldu

Caminin kentin silüetini değiştirecek bir ibadet yeri olduğunu aktaran Alan, "6 bin vatandaşımızın aynı anda ibadet edebileceği ve kente çok yakışan, taraflı, tarafsız herkes tarafından beğenilen, etrafındaki parkıyla beraber bütünlük sağlayan muazzam eseri kente kazandırmanın sevinci içerisindeyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destek veren, emeği geçen kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.