Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi açıkladı! Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz ne zaman kullanılabilecek? Türkiye'nin kaç metreküp doğal gazı var?

Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka sevindirici haberdir. Artan ihracatı bakımından kritik öneme sahip şu Filyos Limanı Türkiye yanında tüm Doğu Avrupa'nın konteyner, dökme, kuru yük ticareti hacmine sahiptir. Üst yapı, ekipman ve işletme süreçleri yap, işlet, devlet modeliyle hayata geçecektir. Bunu herkes bilmez, bunu bizim ekibimiz bilir.

Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı hem Marmara limanlarının, boğazların yükünü hafifletecek Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demiryoluyla güneye ve Ortadoğu'ya ulaşmasını sağlayacaktır.