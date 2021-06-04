Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi açıkladı! Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz ne zaman kullanılabilecek? Türkiye'nin kaç metreküp doğal gazı var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Türkiye'nin beklediği müjdeyi son dakika olarak açıkladı. Başkan Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeyi açıklarken, Türkiye'nin yeni doğal gaz keşif miktarına ilişkin rakam da verdi. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin toplam doğal gaz rezervinin kullanıma açılmasında hedeflenen tarihi de canlı yayında duyurdu. Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz ne zaman kullanılabilecek? Türkiye'nin kaç metreküp doğal gazı var? İşte Türkiye'yi ilgilendiren müjdenin detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Türkiye'nin beklediği müjdeyi son dakika olarak açıkladı.
"DENİZ KURDU İLE..."
Bugün Zonguldak'ta her biri birbirinden güzel bir dizi program vesilesiyle bir araya geldik. Buradan Zonguldak Belediyemize ayrıca bu süreci yakından takip ettiği için teşekkür ediyor, akabinde belediyemizi de ziyaret etmek suretiyle şehrimize yapılan hizmetleri dinleme imkanı bulduk. Bu ziyaret sırasında Deniz Kurdu 2021 tatbikatına bağlanarak kahraman askerlerimize başarılar diledik. TSK'mızın en kapsamlı tatbikatlarından olan Deniz Kurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetimizi görme ve geliştirme imkanı buluyoruz.
TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK ETMEK İÇİN FİLYOS'TAYIZ
Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın heyecanını yaşadık. Türkiye'nin ilk biyomaskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri de burada üretilecek. Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda.
Gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı konumunda. Bu da şu anda Batı Karadeniz'de yerini görüyorsunuz gayet muhteşem mendireği ile olsun, iç dış yanaşma alanlarıyla olsun Batı Karadeniz'de böyle güzel bir limana Zonguldak'ımızın sahip olması demek artık buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. Bu liman aynı zamanda 2023 hedefimizde dünyayı ilk 10 ekonomiye çıkarmanın önemli altyapılarından biridir.
Laf ola beri gele yok, icraat, icraat, icraat. Filyos yılda 25 milyon tonluk kapasitesiyle ihracatımıza çok önemli katkı sağlayacaktır. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Bütün bunların hepsinin temerküz edeceği yer burası. İlk çeyrek büyüme rakamlarımız, ardından Mayıs ihracat rakamlarımız yeni rekorlarla açıklandı. Yüzde 7'nin devam edeceğinin ispatı Mayıs ayında gerçekleşen ihracattır.
BAY KEMAL RAKAMLARI İYİ TAKİP ET
Bay Kemal bu rakamları iyi takip et. Yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80'ler düzeyinde gerçekleşmesi yakaladığımız ivmenin sağlıklı ve kalıcı olduğunu gösteriyor.
Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka sevindirici haberdir. Artan ihracatı bakımından kritik öneme sahip şu Filyos Limanı Türkiye yanında tüm Doğu Avrupa'nın konteyner, dökme, kuru yük ticareti hacmine sahiptir. Üst yapı, ekipman ve işletme süreçleri yap, işlet, devlet modeliyle hayata geçecektir. Bunu herkes bilmez, bunu bizim ekibimiz bilir.
Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı hem Marmara limanlarının, boğazların yükünü hafifletecek Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demiryoluyla güneye ve Ortadoğu'ya ulaşmasını sağlayacaktır.
Limanın inşasında emeği geçen bakanlığımızdan, yüklenici firmaya, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.
Filyos Limanı aslında Filyos Vadisi Projesi'nin parçasıdır. Endüstri bölgesi, limanı, demiryolu ve ulaşım imkanlarıyla Filyos Vadisi ulusal ve uluslararası yatırımcılara entegre sanayi kompleksi sunuyor. Milli teknoloji hamlesi vizyonu ışığında yüksek katma değerli üretimin arttırılması, verimliliğin yükseltilmesi için sanayi ve teknoloji yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Filyos Vadisi'nin göbeğinde yer alan 600 hektarlık alana sahip Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi'ni bu vizyonla ilan ettik. Bölge 30 milyon nüfus ve 80 milyar dolarlık ekonomiye erişim imkanı sağlıyor. Havalimanı, demiryolu, karayolu bağlantılarına sahip muazzam bir lojistik fırsatı içerisinde barındırıyor.
Büyük yatırımcıları bölgeye çekerek iç piyasa talebinin karşılanması, dış ticaret açığının azalması konusunda çalışacak. Özel sektörün liderliğinde profesyonel bir şekilde faaliyetine başladı. Endüstri bölgesi orta, yüksek ve yüksek teknoloji odaklı yatırımlara ev sahipliği yapacak.
İnşallah önümüzdeki dönemde bölgenin ve Türkiye'nin üretim, ihracat, istihdamına çok önemli bir katkı sunacak.
FATİH GEÇTİĞİMİZ YIL 405 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ KEŞFETTİ
Bu bölgenin stratejik özelliğini arttıran bir diğer husus da, evet biliyorum heyecanla bekliyorsunuz. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında tespit ettiğimiz doğalgazın kara bağlantılı ve işleme tesisine ev sahipliği yapacak olmasıdır. Fatih sondaj gemiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti.
Biz yıllar yılı kiralama usulü bu işleri yapıyorduk ama şimdi kiralama usulü geride kaldı. Şimdi kendi gemilerimizle sismik araştırmalarını hem de sondaj araştırma çalışmalarını yapıyoruz. Bütün bunları yaparken 'acaba kim ne der' yok, ya 'biz ne deriz' var. Karar bizim."
İŞTE YENİ MÜJDE
Şimdi yeni bir müjdeyi paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih Sondaj Gemimiz Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı, hayırlı olsun.
"2023'TE KULLANIMA SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem deniz hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemiz en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğalgazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri. Karada doğalgazı işleyecek, kullanıma hazır hale getirecek tesis. Üçüncü aşama denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır."
Bu aşamaya kadar karada ve denizde yapılan her işte her yatırım, her çalışma milli ekonomimize ilave katkı sağlayacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek ardından yeni sahalara açılacağız. Deniz ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde geldiğimiz yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür.
Nice sıkıntı, tuzak, sabotaj, ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yolda adım adım ilerledik.
Ecdadımız Fatih gemileri karadan yürütmüştü, biz de sinsi ayak oyunlarını, ekonomik engeli aşarak ülkemizi 2023'ün eşiğine getirdik. Temelini attığımız doğalgaz kara bağlantı ve işleme tesisinin bir an önce tamamlanması ümidiyle şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Tüm aşamalarda emeği geçen, katkısı olan herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
Diyarbakır ve Kırklareli'deki üç kuyuda yeni petrol keşfi yapmıştık. Son 3 yılda günlük petrol üretimimizi 61 bin varile çıkardık. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarını, güneş ve rüzgar enerjisi üretimini her geçen yıl arttırıyoruz. 96 bin megawatın 61 bin megawatını yerli enerji olarak hallettik.
İthal kaynaklara dayalı kurulu gücümüz ise 35 bin megawat civarındadır. Halihazırda 1000 megawatlık güneş enerjisiyle ilgili yatırım sürecini tamamladık. Bu yıl toplamda 4 bin megawatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız. Akkuyu Santrali'nin 3. temel atma törenini Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile gerçekleştirdik. Her alanda olduğu gibi enerjide de çalışmaya, üretmeye, gelecek nesillere eser bırakmaya devam edeceğiz.
Kamil odur ki, koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser... Biz eser ve hizmet siyasetiyle 19 yıldır milletimizin emrinde gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin şahidi bizatihi milletimizin ta kendisidir. Demokrasi ve özgürlükleri toplumun her kesimine yayan yönetim anlayışının sahipleri olarak kalkınma atılımlarımızı da 81 vilayetini kapsayacak şekilde genişlettik.
Filyos'u ülkemizin kara, demir, hava yollarına bağlayacak ulaştırma altyapıları tüm bölgede hizmet verecektir. Artık Batı Karadeniz'de yeni bir dönem başlıyor. Zonguldak, Karabük, Bartın ve bölgedeki diğer şehirlerde yaşayan kardeşlerimiz daha çok istifade edeceklerdir.
Ülkemizi terör örgütleri ve bölgesindeki kriz merkezleri üzerinden köşeye sıkıştırdığını, hedeflerinden uzaklaştırdığını sananlara cevabımız işte burada açılışını yaptığımız, temelini attığımız tesisler, müjdesini paylaştığımız haberlerdir.
Ülkemizle birlikte tüm dostlarımızın da sevinçle takip ettiğine inandığım açılış ve temel atma törenlerimize geçiyorum.
Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı gerçekleştiriyoruz."
BAKANLARDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Hedefimiz 2023 yılında yurt içi petrol üretimini günlük 100 bin varil seviyesine çıkarmak.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Filyos Limanı'nda dev gemilere hizmet verilecektir. Filyos Limanı, Batı Karadeniz bölgesinin kalkınmasına ivme kazandıracaktır.
BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN NE DEMİŞTİ?
"Karadeniz Ereğlisi'nden de benzer, yeni müjdeler gelebilir. Biliyorsunuz, bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Bunu televizyon programında açıklamıştım. 19 ay gibi bir sürede bu muhteşem eser meydana geldi."
FATİH KAZIYOR KANUNİ TEST YAPIYOR
Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Tuna-1'deki keşfin ardından bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyuları açılmıştı.
Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini ise Kanuni Sondaj Gemisi yapacak.
Kanuni, 5 Mayıs'ta Filyos Limanı'ndan demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaşmıştı. Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların, tamamlama işlerini de Kanuni yapacak.
DÜNYANIN EN İYİ 5 GEMİSİNDEN BİRİ
Dünyanın önde gelen 5 gemisi arasında bulunan 6'ncı nesil gemi Fatih sondaj gemisi, yenilenme sürecinden sonra Türkiye'nin yerli ve milli gemisi oldu. Fatih, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de çok sayıda derin deniz kuyusunu başarıyla tamamladı. Fatih'in güvenlik sistemi de çok ileri düzeyde. Sondaj sırasında kuyudan gelebilecek ani gaz çıkışlarını kontrol altına alabilen 7 farklı emniyet vanasından oluşan 15 bin psi çalışma basıncına dayanıklı kuyu başı kontrol sistemi bulunuyor. Sıfır atık sistemi kurulu gemide, sondaj kesintileri denizde hiçbir açık oluşturmayacak şekilde karaya naklediliyor.
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