Son dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre; İstanbullulara, mega kenti, panoramik olarak izleme olanağı sunacak olan, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı ünvanını taşıyan Çamlıca Kulesi, çağ açan fethin 568'inci yıl dönümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açıldı. Açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk. Bu kule İstanbul'un en yüksek yapısı." dedi. Erdoğan, "İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'ne katıldı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Bugün burada İstanbul'umuza yeni bir güzellik katacağına inandığım şehrimizin önemli bir sembolü olan ve temelinin atıldığı günden bu yana büyük bir heyecanla izlediğimiz Çamlıca Verici Tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız. Hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Görüntü kirliliği vardı, biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye gayreti içinde olduk. Adalar'a mı kaldırsak, farklı bir uygulama mı yapsak hep düşündük, sonunda dedik ki, biz yapacağımız kulemizi inşallah bunları yerleştirebilir miyiz, yerleştiririz. 100 kadar olur mu olur. Binali Bey'le bunun üzerine çalıştık. Proje şöyle mi böyle mi olsun diye. Bunun üzerinde de ciddi manada durduk. Sonunda hakikaten sadece ülkemizde değil örnek teşkil edecek projeyi hayata geçirmiş olduk.
100 kadar radyonun buradan ortak yayın yapıyor olması ayrı bir başarımız oldu. Tüm radyo vericilerine hayırlı olsun diyor, onları da kutluyoruz.
ÇEVRECİLİK LAFLA OLMUYOR
Bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdik. Aynı modeli şartların müsait olduğu yerlerden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.
Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuştur. Çevrecilik lafla olmuyor. İspatı vücutla oluyor. Bu iş aklidir. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Teröristler geldiler yaktılar yıktılar, biz ise yakılan yerlere anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Lafla peynir gemisi yürümüyor.
BU KULE İSTANBUL'UN EN YÜKSEK YAPISI
Çamlıca'da faaliyete geçen projemizi sembol eserlerden biri olarak görüyorum. Ayrıca mutluyum. Fransız düşünür Lamartin'in "Dünyaya son bir kez bakacaksın deseler o bakışı Çamlıca tepelerinden atmayı arzulardım" ifadelerini kullanarak hayranlığını dile getirdiği şu mekanın şanına uygun esere kavuşmasından memnuniyet duyuruyorum. Deniz seviyesinden 587 metre uzunluğuna sahip bu kule İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına sahiptir. 100 radyonun frekansları birbirine karışmadan yayın yapan kulemiz, sayısal ve karasal yayın hizmetlerini verecektir.
Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Çamlıca Kulesi'nin inşasından emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Medya kuruluşlarımıza, haberleşme şirketlerimize başarılar diliyorum.
HAZİRAN SONUNDA KANAL İSTANBUL'UN TEMELİ ATILACAK
İstanbul bugün de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. İstanbul bu güzel coğrafyanın kalbi durumundadır. Anadolu ve Trakya'daki tüm yerleşim yerlerimiz, oradaki tüm vatandaşlarımız İstanbul ile mutlaka irtibattadır. İstanbul 81 vilayetin adeta bayrağının dalgalandığı bir şehirdir. Nüfusumuzun ve iş gücümüzün neredeyse 5'te 1'ini barındıran İstanbul, vergi gelirlerimizin yarıya yakınını üretmektedir. Dünyada böylesine eski yerleşime sahip başka bir şehir göremezsiniz. Deniziyle, boğazıyla adalarıyla, ormanlarıyla, tepeleriyle, hisarlarıyla, köprüleriyle, boğazın altından geçen tünelleriyle, camileriyle İstanbul her geçen yıl daha da güzelleşmektedir. Ayasofya'ya bir yıl önce açtık, Taksim Cami'nin açılışını dün yaptık. Bugün de Çamlıca Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Bitmedi. Şimdi inşallah Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar. Varsın olsunlar. İstanbul'umuza kazandırdıkça onların onuru bunlardan şevk alacağı bir İstanbul. Her yönüyle Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırdığımızda coğrafi güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul'un üzerinden 6 köprü geçecek. 6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. Biz tarihe not düşüyoruz.
TÜM ÖMRÜMÜZÜ İSTANBUL'A HADİM OLMAK İÇİN HARCADIK
İstanbul'a belediye başkanı seçildiğimizde karşımızda öyle bir manzara bulduk ki içimiz burkuldu, parçalandı. İstanbul'un üzerine çöken karabulutları birer birer dağıttık. Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşını kaybeden bir siyasi irade değildik. CHP Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Orada spor tesisi var.
İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığı bilinciyle hareket ettik. Bazılarına bu gerçekleri anlatmak ah kardeşlerim çok zor. Anlamıyorlar. Mesela dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor. Sonradan ilave edilen kısım hariç Kuzey Marmara Otoyolu sadece İstanbul'un ulaşımını mı kolaylaştırıyor? Elbette bu şehre kazandırılan her eserin etkisi dalga dalga tüm ülkeye yayılıyor. İstanbul'u hak etmek için kalpten gelen aşkla bağlı olmak gerekiyor. İstanbul'u kuş bakışı seyrettiğinizde yüreğiniz kıpır kıpır etmiyorsa demek ki bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Ezanlar sizi alıp başka alemlere götürmüyorsa bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Meşhur Süleymaniye'de bayram sabahlarına muhtaç değil miyiz. Sokaklarındaki tüm lezzetleriyle yaşamıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. İlk belediye başkanı olduğumda çay, simidi ilk kez İstanbulluya Çamlıca Tepesi'nde ikram ettik. Piyasadan çok daha ucuza satıyorduk. Tüm ömrümüzü İstanbul'a hakim değil hadim olmak için harcadık ve zerre kadar da pişmanlık duymadık duymuyoruz. Bundan sonra da rabbimin verdiği her nefesi şehrimiz için kullanmak en büyük duamızdır.
Malum Büyük Çamlıca Cami'mizi bitirdik. Bu arada yine Çamlıca'ya dev bir Türk bayrağı kulesini diktik. 111 metre uzunluğunda bir direk. Bayrağımızın yüz ölçümü 1000 metrekare. Bayrakların ölçüsünün gereği olduğu için bu şekilde yapıldı. Gerekirse daha büyüğünü yapabiliriz. İstanbulumuza ülkemize bu yakışır. Kulemizle beraber ayrı bir güzelliği buraya üçlüyü, Çamlıca'nın tepesine nakşettik.
ÇAMLICA KULESİ
İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne İstanbul'un en yüksek yapısı olarak yayıncılık hizmeti vermek üzere inşa edilen Çamlıca Kulesi'nde açılış öncesi son incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seyir kulesi olarak da hizmet verecek olan kulenin İstanbul'un hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olduğunu söyledi.
Bakan Karaismailoğlu, bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak kule için 'Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir.
Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında da 16,7 milyon renk tonu kullanılmakta.
Bu sistem dünyanın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmaktadır" dedi.
"ÇAMLICA TEPESİ VE İSTANBUL UZUN YILLAR ADETA BİR ANTEN ÇÖPLÜĞÜNÜN GÖLGESİNDE YAŞADI"
Çamlıca Tepesi ve İstanbul'un uzun yıllar adeta bir anten çöplüğünün gölgesinde yaşadığını dile getiren Karaismailoğlu, hem görüntü kirliliği hem de insan sağlığına zararlı elektromanyetik etkileri nedeniyle bu antenlerden İstanbul'u ve İstanbulluları kurtarmak gerektiği bilinciyle projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini dile getirdi.
Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi ile birlikte, Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan 33 büyük anten sökülerek, tüm hizmetlerin tek kulede toplandığına işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde de maksimum düzeyde enerji tasarrufu sağlandı. 30 bin 150 metrekarelik kule çevresindeki sosyal alanlarda, çeşitli türlerde 2 bin 750 adet ağaç diktik. Çamlıca Kulesi çevresi İstanbul'a özgü ağaçlarla bezendi.
Şimdi o eski metal ormanının yerinde erguvanlar, manolyalar, gürgenler, sedirler, zeytin ağaçları var. Ayrıca 13 bin 750 adet çalı ile peyzajı yapılan alanın 3 bin metrekaresinde yer örtücü sedum kullandık.
7 bin 500 metrekarelik çim alan oluşturduk. Yani Çamlıca Kulesi Türkiye'ye yayıncılık alanında çağ atlattığı gibi, aynı zamanda dünyaya örnek bir çevre projesi haline geldi.
Ülkemizin yayıncılık alanında önemli katkılar sağlayacak 'tek verici tesis' sistemini sadece İstanbul'da kurmadık. Çanakkale ilinde de benzer amaçla, inşaatı 2017'de başlayan ve 2020 yılında tamamlanan 100 metre yüksekliğindeki Radyo & TV kulesinin teknik ve sosyal alanları da Kule AŞ tarafından işletilmektedir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insan, yük ve veri ulaştırmada dünya standartlarının üzerinde bir altyapıyı kuruyoruz. Türkiye'nin büyüklüğüne ve iddiasına yakışır nice eser ve hizmetlerle halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Çamlıca Kulemiz ülkemize ve İstanbul'a hayırlı ve uğurlu olsun."
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