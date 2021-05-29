Son dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'ne katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün burada İstanbul'umuza yeni bir güzellik katacağına inandığım şehrimizin önemli bir sembolü olan ve temelinin atıldığı günden bu yana büyük bir heyecanla izlediğimiz Çamlıca Verici Tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız. Hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Görüntü kirliliği vardı, biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye gayreti içinde olduk. Adalar'a mı kaldırsak, farklı bir uygulama mı yapsak hep düşündük, sonunda dedik ki, biz yapacağımız kulemizi inşallah bunları yerleştirebilir miyiz, yerleştiririz. 100 kadar olur mu olur. Binali Bey'le bunun üzerine çalıştık. Proje şöyle mi böyle mi olsun diye. Bunun üzerinde de ciddi manada durduk. Sonunda hakikaten sadece ülkemizde değil örnek teşkil edecek projeyi hayata geçirmiş olduk.

100 kadar radyonun buradan ortak yayın yapıyor olması ayrı bir başarımız oldu. Tüm radyo vericilerine hayırlı olsun diyor, onları da kutluyoruz.