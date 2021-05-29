Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni açacak! İstanbul'un yeni sembolü
Son dakika haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin İstanbul'un hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak kule için 'Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir.
İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne İstanbul'un en yüksek yapısı olarak yayıncılık hizmeti vermek üzere inşa edilen Çamlıca Kulesi'nde açılış öncesi son incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seyir kulesi olarak da hizmet verecek olan kulenin İstanbul'un hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olduğunu söyledi.
Bakan Karaismailoğlu, bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak kule için 'Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir.
Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında da 16,7 milyon renk tonu kullanılmakta.
Bu sistem dünyanın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmaktadır" dedi.
"ÇAMLICA TEPESİ VE İSTANBUL UZUN YILLAR ADETA BİR ANTEN ÇÖPLÜĞÜNÜN GÖLGESİNDE YAŞADI"
Çamlıca Tepesi ve İstanbul'un uzun yıllar adeta bir anten çöplüğünün gölgesinde yaşadığını dile getiren Karaismailoğlu, hem görüntü kirliliği hem de insan sağlığına zararlı elektromanyetik etkileri nedeniyle bu antenlerden İstanbul'u ve İstanbulluları kurtarmak gerektiği bilinciyle projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini dile getirdi.
Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi ile birlikte, Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan 33 büyük anten sökülerek, tüm hizmetlerin tek kulede toplandığına işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde de maksimum düzeyde enerji tasarrufu sağlandı. 30 bin 150 metrekarelik kule çevresindeki sosyal alanlarda, çeşitli türlerde 2 bin 750 adet ağaç diktik. Çamlıca Kulesi çevresi İstanbul'a özgü ağaçlarla bezendi.
Şimdi o eski metal ormanının yerinde erguvanlar, manolyalar, gürgenler, sedirler, zeytin ağaçları var. Ayrıca 13 bin 750 adet çalı ile peyzajı yapılan alanın 3 bin metrekaresinde yer örtücü sedum kullandık.
7 bin 500 metrekarelik çim alan oluşturduk. Yani Çamlıca Kulesi Türkiye'ye yayıncılık alanında çağ atlattığı gibi, aynı zamanda dünyaya örnek bir çevre projesi haline geldi.
Ülkemizin yayıncılık alanında önemli katkılar sağlayacak 'tek verici tesis' sistemini sadece İstanbul'da kurmadık. Çanakkale ilinde de benzer amaçla, inşaatı 2017'de başlayan ve 2020 yılında tamamlanan 100 metre yüksekliğindeki Radyo & TV kulesinin teknik ve sosyal alanları da Kule AŞ tarafından işletilmektedir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insan, yük ve veri ulaştırmada dünya standartlarının üzerinde bir altyapıyı kuruyoruz. Türkiye'nin büyüklüğüne ve iddiasına yakışır nice eser ve hizmetlerle halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Çamlıca Kulemiz ülkemize ve İstanbul'a hayırlı ve uğurlu olsun."
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