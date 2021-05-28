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Türkiye'den Avusturyalı bakan sert tepki! Kabul edilemez

Entegrasyon Bakanı , ülkesindeki Müslüman düşmanlığı ve 'daki taşkınlıklardan dolayı 'ı suçladı. Bakan Raab'ın küstah açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi 'ten tepki geldi. Bilgiç yaptığı açıklamada, "Gerçeklerden uzak ve kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Türkiye'den Avusturyalı bakan sert tepki! Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi , Entegrasyon Bakanı 'ın basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada 'ın açıklamaları hakkında şöyle dedi:

"GERÇEKLERDEN UZAK VE KABUL EDİLEMEZ"

"Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab'ın dün düzenlenen bir basın toplantısında, '' tarafından hazırlanan ve Avusturya'daki tüm Müslüman derneklerin listelendiği bir haritayı tanıtması ve 'daki taşkınlıkların Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından kaynaklandığını ileri sürmesi gerçeklerden uzak ve kabul edilemez.

"SORUMLULUK SAHİBİ BİR SİYASET YAPMASI ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Asıl bu yabancı düşmanı, ırkçı ve İslam karşıtı politikalar toplumsal uyumu ve katılımı zehirlemektedir. Avusturya'nın göçmenleri ve Müslümanları fişleyerek hedef gösteren bu çalışmalarından vazgeçmesi ve sorumluluk sahibi bir siyaset yapması önem taşımaktadır.

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