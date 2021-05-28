Son dakika: Taksim Camii Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı! 81 yıllık özlem sona erdi
Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu’nda yarım asırlık hayal gerçek oldu. Taksim Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün ibadete açıldı. Camide ilk ezan okundu, ilk namaz kılındı. Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş cuma hutbesi okudu. Başkan Erdoğan camiye Kur'an-ı Kerim hediye etti. Öte yandan caminin açılışı öncesi Taksim Meydanı ve cami çevresine Isparta Belediyesi'nden gelen gül suyu sıkılırken, Taksim Meydanı'nı namaz kılmak isteyen vatandaşlar doldurdu.Camide dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.
Başkan Erdoğan, Cuma namazı ile birlikte Taksim Camii'nin açılışını yaptı. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu. Taksim Meydanı'nı namaz kılmak isteyenler doldurdu. Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş cuma hutbesi okundu.
Taksim Camii'nde çalışmalar sona erdi ve bugün okunan ilk ezanla birlikte ibadete açıldı. Cuma namazıyla ibadete Taksim Camii çevresinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN CUMA HUTBESİ
Siyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Taksim Camii'nde cuma hutbesi verdi.
Erbaş şunları söyledi:
Bugün de tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Büyük bir hasret daha sona erdi. Okunan selalar ve ezanı muhammediler, getirilen tekbirler Taksim Camii'nde ve tüm gök kubbede yankılandı.
Camilerimizin ilk imamı ve hatibi Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz selam olsun.
Yıllar boyu Taksim'de böyle bir camiinin yapılması için mücadele eden ancak bugünleri göremeden bu hasretle dünyadan göçüp giden nice büyüklerimiz oldu.
Taksim Camii tamamlandı. Şehadetleri dinin temeli ve ebediyen yurdumuzun üzerinde inleyecek olan ezanlar minarelerinden yükseldi. Ruhunuz haberdar, mekanınız cennet, makamınız ali olsun.
Bugün yaşadığımız ikinci büyük sevinç Fetih heyecanıdır. Bu fetih çağ açıp çağ kapatan yeni bir dönemin başlangıcıdır. İslam ile müşerref olan ve devraldığı İslam sancağını bir daha bırakmayan aziz milletimizin Allah'ın adını yüceltme gayreti tarih boyunca hiç eksik olmamıştır.
Bugün bize düşen ecdadımızın aziz hatırasını ve şanlı mirasını gelecek nesillere aktarmaktır.
BAŞKAN ERDOĞAN KUR'AN-I KERİM HEDİYE ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Cumhurbaşkanlığı'nın hediyesi olarak bir Kuran'ı Kerim verdi.
25 TON GÜL SUYU SIKILDI
Isparta Belediyesi tarafından Taksim Cami ve çevresine 25 ton gül suyu sıkıldı. Isparta'dan gül suyu getirdiklerini söyleyen Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, "Isparta'dan geliyoruz. Belediye başkanımızın talimatıyla şu an Taksim Cami'nin açılışında Taksim Meydanı ve Taksim Cami'nin gül kokuları ile kokulandırılmasını sağlamak istedik. Bir Osmanlı geleneğidir. Camiler ibadete açılırken muhakkak gül sularıyla yıkanırdı. Bizler de bugün Taksim Cami'nin açılışında yer almak istedik. Şuan ortam gül kokmaya başladı. Beyoğlu Belediyesi ile birlikte İstiklal Caddesi de dahil olmak üzere 25 ton gül suyu ile kokutmuş olacağız" dedi.
81 YILLIK HASRET BİTTİ
Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Türkiye bugün bir hayaline daha kavuştu. Başkan Erdoğan, 1994 başında, İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığında, Taksim'de bir binanın çatı katından kameralara meydanı göstermiş ve "Burası Taksim Camii için 20 yıl önce düşünülmüş olan bölgedir, inşallah buranın temelini atmak bize nasip olur" demişti. Başkan Erdoğan, o temeli 4 yıl önce attı. Ve tam 81 yıllık hasret bugün sona erdi. Başkan Erdoğan bugün Taksim Camii'ni ibadete açtı.
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Temeli 2017 yılında atılan Taksim Cami 2 bin 482 metrekarelik alanda inşa edildi.
9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.
BİNA YÜKSEKLİĞİ 20.70 METRE
Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan Taksim Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği 9.6 metre, çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor.
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Taksim Camiinin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi.
Cami ibadetin yanı sıra konferans ve sergi salonları gibi alanlarıyla da kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
• Caminin hat yazıları Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan'a ait
• Ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24. ayetleri yer alıyor
• Giriş kubbesi göbek yazısında İhlas, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd suresinin 24'üncü ayeti işlendi
• Caminin iç alanına 6 hat levha bulunuyor. Hat levhalarında Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor
• Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor
• Caminin mihrabı 8,5 metre uzunluğunda yapıldı
• Mihrabın yüzeyine Esma'ül Hüsna, mihrabın ortasında Kelime-i Tevhid yazıldı. Alt bölümüne ise Cin suresinin 18. ayetinin "Şüphesiz, mescitler yalnız Allah'ındır. Allah ile beraber hiçbir kimseye yalvarmayınız." meali yazıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama: Maske ne zaman kalkacak? Türkiye'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?
- Tarih açıklandı mı? KPSS ortaöğretim, ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Lise ve 2 yıllık üniversite mezunu...
- ATA AÖF online final sınavı giriş: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 final sınavı ne zaman bitiyor?
- Taksim Camii açılışı saat kaçta? 28 Mayıs Taksim Camii ne zaman açılacak? Taksim Camii'nde Cuma namazı kılınacak mı?
- Diyanet Cuma hutbesi 28 Mayıs: Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça, Türkçe tam metni...
- KPSS başvuru kılavuzu 2021: ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?
- KPSS tercihleri 2021 ne zaman başlayacak? Kamuya personel ataması ne zaman, nasıl olacak? ÖSYM takvimi...
- KPSS başvuru yapma ekranı: ÖSYM AİS 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? A Grubu Kadrolar neler?
- KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?
- KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- KPSS başvuru başladı mı, ne zaman? KPSS alan bilgisi sınavı nedir? Başvuru ücreti ne kadar 2021?
- Kritik tarih için ipucu! Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor?