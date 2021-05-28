Son dakika: Taksim Camii Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı! 81 yıllık özlem sona erdi

Başkan Erdoğan, Cuma namazı ile birlikte Taksim Camii'nin açılışını yaptı. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu. Taksim Meydanı'nı namaz kılmak isteyenler doldurdu. Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş cuma hutbesi okundu.

Taksim Camii'nde çalışmalar sona erdi ve bugün okunan ilk ezanla birlikte ibadete açıldı. Cuma namazıyla ibadete Taksim Camii çevresinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN CUMA HUTBESİ

Siyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Taksim Camii'nde cuma hutbesi verdi.

Erbaş şunları söyledi:

Bugün de tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Büyük bir hasret daha sona erdi. Okunan selalar ve ezanı muhammediler, getirilen tekbirler Taksim Camii'nde ve tüm gök kubbede yankılandı.

Camilerimizin ilk imamı ve hatibi Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz selam olsun.

Yıllar boyu Taksim'de böyle bir camiinin yapılması için mücadele eden ancak bugünleri göremeden bu hasretle dünyadan göçüp giden nice büyüklerimiz oldu.

Taksim Camii tamamlandı. Şehadetleri dinin temeli ve ebediyen yurdumuzun üzerinde inleyecek olan ezanlar minarelerinden yükseldi. Ruhunuz haberdar, mekanınız cennet, makamınız ali olsun.

Bugün yaşadığımız ikinci büyük sevinç Fetih heyecanıdır. Bu fetih çağ açıp çağ kapatan yeni bir dönemin başlangıcıdır. İslam ile müşerref olan ve devraldığı İslam sancağını bir daha bırakmayan aziz milletimizin Allah'ın adını yüceltme gayreti tarih boyunca hiç eksik olmamıştır.

Bugün bize düşen ecdadımızın aziz hatırasını ve şanlı mirasını gelecek nesillere aktarmaktır.