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PKK'da Sofi Nurettin paniği! Maket uçak hain plan

Mehmetçik'in 'ya vurduğu darbeler terör örgütünde korkuyu en üst seviyeye çıkardı. Terörist 'in öldürülmesi üzerine dağılma noktasına gelen PKK hain planlarına bir yenisini daha ekledi. Güvenlik uzmanları, PKK'nın maket uçaklarla askeri üslere saldırı yaparak örgütün dağılmasının önüne geçmek istediğini vurguladı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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PKK'da Sofi Nurettin paniği! Maket uçak hain plan
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Teröristlerin Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere gerçekleştirdiği maket uçaklı saldırı girişimleri, askerin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde püskürtüldü.

NEREDE SAKLANIRSAK SAKLANALIM BULACAKLAR!

ABD'nin joker elemanı olarak bilinen lakaplı teröristin, nokta operasyonu ile birkaç dakika içinde etkisiz hale getirildiğini gören teröristler paniğe kapıldı. Son yılların en kritik operasyonlarından biri olarak kabul edilen nokta operasyon diğer sözde liderlerini de şoka soktu

2015-2020 yıllarında, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği anların , sosyal medya hesabından paylaşılması da örgütte "Türk askeri nerede saklanırsak saklanalım bizi bulacak, kim olursak olalım sonumuz bu olacak, çember daraldı, sıra bize geliyor' düşüncesi yarattı. Bu durumu gören terör örgütü, son kozlarını oynayarak Batman ve Şırnak'a maket uçaklarla saldırı gerçekleştirdi ancak Mehmetçiğin dikkati sayesinde başarısız oldu.

BİRLİKLERDE TEDBİRLER ARTIRILDI

Teröristlerin kâbusu haline gelen 'nin koordine edildiği Batman'daki Üs Komutanlığına zarar verilmesi ile örgütte motivasyon yaratmayı amaçlayan teröristlerin diğer hedefi de Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı oldu.

Her daim her duruma hazırlıklı olan Mehmetçik ve alınan tedbirlerin de etkisiyle üslerde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmedi. Mehmetçiğin kılına zarar gelmemesi için de teröristlerin benzer saldırılarda bulunması ihtimaline binaen birliklerde tedbirler artırıldı.

PKK'NIN YPG OLDUĞUNUN NET İSPATI

Diğer taraftan terörist Sofi Nurettin'in Suriye'de değil Irak'ın 'nın egemen olduğu bir noktasında etkisiz hale getirilmesi ABD'nin "YPG-SDG-PYD PKK gibi terör örgütü değil, bunlar farklı yapılar" minvalindeki tezine de darbe vurdu.

ABD'nin PKK'dan farklı tuttuğu bir yapının üst düzey yöneticisinin, terör örgütü PKK'nın etkin olduğu alanda, PKK kadrolarını yönetirken etkisiz hale getirilmesi ABD'nin iddiasını yerle bir etti.

Sofi Nurettin böyle etkisiz hale getirildi! SOFİ NURETTİN BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

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