Son dakika: Savcıdan flaş Osman Kavala talebi!



Mahkeme heyeti, Gezi olaylarına ilişkin Çarşı grubu davasının bu dava ile birleştirilmesi konusunda da tarafların görüşünü sordu. Sanık avukatları Çarşı davasının birleştirilmemesini isterken, Cumhuriyet savcısı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinden Çarşı dosyasının incelenmek üzere istenmesini talep etti. Savcı ayrıca, Kavala'nın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Kavala ise davaların birleştirilmesiyle 3,5 yıl önce başlayan yargı sürecinin yeni bir aşamaya gireceğini söyleyerek, Çarşı davasının birleştirilmemesini istedi. Avukatları da Kavala'nın tahliyesini talep etti.