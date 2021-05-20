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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ'a şafak operasyonu!

Son dakika haberine göre; 'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgütle ilişiği olan şüpheliler gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ'a şafak operasyonu!

() ekipleri, kentte DEAŞ terör örgütünün ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin, tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

TEM'e bağlı polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler didik didik arandı.


Operasyon sonucu adreslerde yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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