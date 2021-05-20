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Bilim Kurulu toplanıyor! BionTech'in Ceo'su Uğur Şahin de katılacak

Son dakika haberine göre... , Bakanı başkanlığında toplanacak. aşısını geliştiren de toplantıya çevrim içi katılacak.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Bilim Kurulu toplanıyor! BionTech'in Ceo'su Uğur Şahin de katılacak

, Bakanı başkanlığında toplanacak. aşısını geliştiren de toplantıya çevrim içi katılacak.

Haziran ayında 30 milyon doz BioNTech aşısının 'ye gelmesi bekleniyor. Eylül ayına kadar toplamda 90 milyon doz BioNTech aşısı gelecek. Kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'da ne olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'nda bu başlıkların konuşulması bekleniyor.

Yüz yüze yapılacak toplantıya, BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin çevrim içi katılacak.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı.



Toplumsal bağışıklık konusunun haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, haziran, temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.

1 HAZİRAN'DA NE OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu, Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği normalleşme adımlarını konuşacak. Toplantıda Bilim Kurulu önerilerini iletecek. Bakan Koca, tavsiye kararlarını not edecek.

1 Haziran’dan sonra ne olacak? 1 HAZİRAN'DAN SONRA NE OLACAK?

Uğur Şahin çevrim içi katılacak UĞUR ŞAHİN ÇEVRİM İÇİ KATILACAK

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