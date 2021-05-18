Son dakika: TBMM'de Filistin oturumu! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milletvekillerini bilgilendirecek
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Filistin'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili milletvekillerini bilgilendirecek.
AK Parti Meclis Grubu, Genel Kurul'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme yapılmasını isteyecek.
Genel Kurulda, önergenin ön görüşmeleri yapılacak.
Siyasi parti grupları adına konuşmalar gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgilendirme yapacak.