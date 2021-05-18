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Son dakika: TBMM'de Filistin oturumu! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milletvekillerini bilgilendirecek

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı  Genel Kurulu'nda 'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili milletvekillerini bilgilendirecek.

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Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Son dakika: TBMM'de Filistin oturumu! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milletvekillerini bilgilendirecek

AK Parti Meclis Grubu, Genel Kurul'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme yapılmasını isteyecek.

Genel Kurulda, önergenin ön görüşmeleri yapılacak.

Siyasi parti grupları adına konuşmalar gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgilendirme yapacak.

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