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Son dakika: Gözler Kabine toplantısında: Başkan Erdoğan esnafa bir dizi müjde verecek! 1 Haziran sonrası hangi tedbirler uygulanacak?

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle bugün Başkan liderliğinde Külliye'de toplandı. Kabine toplantısında, 1 Haziran sonrasında 'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli olacak.Öte yandan Başkan Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı sonrası esnafa bir dizi müjde verecek. Erdoğan esnafa yönelik destek paketini açıklayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Son dakika: Gözler Kabine toplantısında: Başkan Erdoğan esnafa bir dizi müjde verecek! 1 Haziran sonrası hangi tedbirler uygulanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan 'ın liderliğinde toplandı. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

Sağlık Bakanı 'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA! MÜJDEYİ AÇIKLAYACAK

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı sonrası esnafa bir dizi müjde verecek.

Başkan Erdoğan esnafa yönelik destek paketini açıklayacak.

KADEMELİ NORMALLEŞME AY SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

1 HAZİRAN SONRASI UYGULANACAK TEDBİRLER BELLİ OLACAK

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

AŞILAMA SÜRECİ DE ELE ALINACAK

'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. ve aşılarının ardından 'nın aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.

Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

KARARLARI BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK

Kabine toplantısında alınan kararları Başkan Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

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