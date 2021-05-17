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Son dakika: Fransa Ligue 1'de Lille şansı tepti | Fransa'da şampiyon kim olacak?

spor haberi... 'in 37'nci haftasında , evinde ağırladığı ile 0-0 berabere kaldı ve ligin son haftasına 80 puanla en yakın takipçisi 'nin 1 puan önünde girdi. 'nun ise 3 puan önünde yer alıyor.

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Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Son dakika: Fransa Ligue 1'de Lille şansı tepti | Fransa'da şampiyon kim olacak?

Ligin son haftasında , deplasmanına çıkacak. ise deplasmanında galibiyet arayacak. Matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdüren ise 'e karşı 3 puan mücadelesi verecek.

PSG VE MONACO KAZANDI

Lille'in en yakın rakibi PSG de misafir ettiği 'i 4-0 mağlup ederek puanını 79'a yükseltirken şampiyonluk şansını ligin son haftasına taşıdı.

Ligde 3'üncü sırada yer alan Monaco ise 'i 2-1 mağlup ederek puanını 77 yaparken küçük de olsa şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

'de puan eşitliği durumunda genel averaja bakılıyor. Lille gelecek hafta karşılaşacağı Angers'i mağlup ederse şampiyonluğunu kutlayacak, diğer sonuçlarda ise rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

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