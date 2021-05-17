Gözler Kabine toplantısında! 1 Haziran sonrası hangi tedbirler uygulanacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplanacak. Kabine toplantısında, 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.
KADEMELİ NORMALLEŞME AY SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.
1 HAZİRAN SONRASI UYGULANACAK TEDBİRLER BELLİ OLACAK
Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.
Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.
AŞILAMA SÜRECİ DE ELE ALINACAK
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.
Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
KARARLARI BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK
Kabine toplantısında alınan kararları Başkan Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.
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