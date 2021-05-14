Son dakika: Türkiye İsrail'i böyle sıkıştırıyor! İşte atılan 6 somut adım
Son dakika haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit olanların sayısının 119'a, yaralı sayısının ise 830'a yükseldiği bildirildi. Dünya katliamı izlerken diplomasiye hız veren Ankara, İsrail’i sıkıştırmak için altı somut adım attı. BM'de acil toplantı istedik, Filistin'e uluslararası korumayı gündeme taşıdık.
Dünya, Filistin'de yaşanan insanlık dramına gözlerini kapatırken, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına en şiddetli tepkiyi Türkiye veriyor. Ankara, İsrail'i durdurmak için baskılarını artırırken, uluslararası camiayı Tel Aviv'e karşı harekete geçirmeye çalışıyor. Bu kapsamda İsrail'i sıkıştırmak amacıyla altı somut adım atan Türkiye, Filistin'e destek olmak için yoğun bir çaba gösteriyor. İşte Ankara'nın attığı adımlar:
FİLİSTİN İÇİN TELEFON DİPLOMASİSİ
İlk olarak Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların hemen ardından yoğun bir telefon diplomasisi yürüten Ankara, başta Müslüman ülkeler olmak üzere liderler ve dışişleri bakanları düzeyinde birçok ülke ile Filistin'deki durumu değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir haftada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Pakistan Başbakanı İmran Han, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve atılabilecek adımlar ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise İran, Cezayir, Rusya, Ürdün, Mısır ve Kuveytli mevkidaşları ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı JakeSullivan ile telefonda Filistin'deki durumu ele aldı.
TÜRKİYE ÇAĞIRDI, İİT TOPLANDI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan temasları sırasında, Müslüman ülkeleri harekete geçirerek İslam işbirliği Teşkilatı (İİT) temsilcilerinin Cidde'de toplanmasını sağladı. Türkiye'nin çağrısı ile Cidde'de toplanan İİT temsilcileri, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırması, Filistinlilerin evlerinden hukuksuz bir şekilde çıkartılması ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını masaya yatırdı. Toplantı sırasında Türkiye'nin atılacak adımlara ilişkin sunduğu öneriler konusunda mutabık kalındı. Türkiye'nin girişimleri ile ayrıca İİT dışişleri bakanları düzeyinde toplanması da kararlaştırıldı.
VAHŞET DÜNYAYA DUYURULDU
Türkiye, İsrail'in Filistinlilere yönelik savaş ve insanlık suçu işlediğini tüm dünyaya duyurdu. İİT toplantısında İsrail'in savaş ve insanlık suçu işlediği kayıtlara geçirildi. Bu süreçte Ankara ve İstanbul'da bulunan İsrail'in temsilcilikleri önünde gösteri düzenleyen STK'lar da katkı sağlarken, devlet yetkililerin açıklamaları da İsrail üzerinde yoğun bir baskı oluşturdu. Türkiye'nin girişimlerinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Doğu Kudüs ve Gazze'de yaşanan şiddetin artması nedeniyle muhtemel savaş suçlarının işlenme endişe duyduğunu duyurdu.
BM'DE ACİL TOPLANTI GİRİŞİMİ
Yine, Türkiye'nin çabaları ile BM Genel Kurulunun acil toplanması için girişim başlatıldı. BM Güvenlik Konseyi ve BM organları göreve davet edildi. İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmünü ve zorla evlerinden çıkarılan Filistinlilerin durumunun BM'ye taşınması için çalışma başlatıldı. BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır da üye ülkelere çağrıda bulunarak, "Talep ederseniz BM Genel Kurulunu toplantıya çağırırım" dedi.
FİLİSTİN'E ASKER GÖNDERELİM
İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e uluslararası koruma gücü gönderilmesini de yine Türkiye gündeme getirdi. Böyle bir koruma mekanizmasının kurulmasına yönelik çabaların hızlandırılması için birçok ülke ile temasa geçildi. Bu kapsamda BM'deki İİT grubunun harekete geçmesi için çağrı yapılırken, Rusya ile de bu konuda kapsamlı bir görüşme yapıldı. Başkan Erdoğan, Rus Mevkidaşı Putin ile de Filistin'e asker gönderilmesini konusunda fikir alışverişi yaptı. Erdoğan, Putin'le görüşmesinde Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.
İSRAİLLİ BAKANA VETO
İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıların ardından Ankara'dan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Türkiye'nin, önümüzdeki ay Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde düzenlenecek bir etkinliğe katılması için İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'e daha önce gönderdiği daveti geri çektiği bildirildi. Davetin geri çekildiği bilgisi İsrail tarafına Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği vasıtasıyla iletildi.
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