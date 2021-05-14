Son dakika: Türkiye İsrail'i böyle sıkıştırıyor! İşte atılan 6 somut adım





FİLİSTİN İÇİN TELEFON DİPLOMASİSİ

İlk olarak Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların hemen ardından yoğun bir telefon diplomasisi yürüten Ankara, başta Müslüman ülkeler olmak üzere liderler ve dışişleri bakanları düzeyinde birçok ülke ile Filistin'deki durumu değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir haftada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Pakistan Başbakanı İmran Han, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve atılabilecek adımlar ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise İran, Cezayir, Rusya, Ürdün, Mısır ve Kuveytli mevkidaşları ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı JakeSullivan ile telefonda Filistin'deki durumu ele aldı.