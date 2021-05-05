Son dakika: CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu! Başkan Erdoğan 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

SKANDAL SÖZLER

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan için, "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım" diyerek skandala imza atmıştı.

TEPKİ YAĞDI

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yaptığı açıklamalara Twitter'dan yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları ifade etti:

KATİLLERİN DİLİYLE KONUŞMAYA DEVAM EDİYORLAR

Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı "vatana ihanetten yargılamak"tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar.