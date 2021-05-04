Sözcü Gazetesi yalana doymuyor! Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'dan Sözcü Gazetesi'ne tokat gibi cevap

MUŞ: "DÜN YALANLADIK. BUGÜN MANŞET YAPMIŞLAR

Dr. Mehmet Muş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Sözcü Gazetesi'nin manşetini paylaştı ve "Dün yalanladık. Bugün manşet yapmışlar. 3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.