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Sözcü Gazetesi yalana doymuyor! Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'dan Sözcü Gazetesi'ne tokat gibi cevap

Muhalefet yandaşı yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Ticaret Bakanı Dr. 'tan hükümeti hedef alarak esnaf destekleri üzerinden yapan Sözcü Gazetesine tokat gibi cevap.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Sözcü Gazetesi yalana doymuyor! Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'dan Sözcü Gazetesi'ne tokat gibi cevap

Ticaret Bakanı Dr. , 'nin "İktidar, pandemide dibe vuran esnafı şoke etti. Al sana destek!" başlıklı manşet haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MUŞ: "DÜN YALANLADIK. BUGÜN MANŞET YAPMIŞLAR

Dr. Mehmet Muş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Sözcü Gazetesi'nin manşetini paylaştı ve "Dün yalanladık. Bugün manşet yapmışlar. 3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

BAKAN MEHMET MUŞ, DÜN DE YALANLADI

Dr. Mehmet Muş, dün de "Aydın'da restoran işleten Cem Emre Akıncı, devletin "ciro kaybı desteğine" başvuru yaptı. Akıncı'nın hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldı" başlıklı haberi yalanlamıştı.

Dr. Mehmet Muş, "Bilgi yanlışlığını düzeltelim; Gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir. Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir. Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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