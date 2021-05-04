Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro ve Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mane'yi kabul etti. Başkan Erdoğan, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas ve Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud'u ayrı ayrı kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Rodrigo E. Arcos Castro'nun eşi, çocuğu ve bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
GİNE BİSSAU BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
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