Kabine toplanıyor! 3 hafta tam kapanma! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yeni tedbirler alınacak mı?
Son dakika haberine göre; Tüm Türkiye'nin gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak olan Kabine toplantısında. 2 haftalık kısmi kapanma süresi bugün dolarken kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Vatandaşlar Ramazan Bayramı ve yeni alınacak tedbirleri merak ederken alınan kararları Başkan Erdoğan açıklayacak. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Tam kapanma olacak mı? Gibi soruların cevabı da yanıt bulacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgınla mücadelede alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak. Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Türkiye, önümüzdeki günlerde salgınla mücadelede kapanma ile günlük vakaları hızla düşürürken hızlı bir aşılama sürecine girmek istiyor. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 aylık süreci belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.
RUS AŞISI DA GELİYOR
Spuknik V aşısının bu nedenle devreye sokulacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında iki hafta önce alınan önlemlerin sonuçları detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Günlük vaka sayıları, yoğun bakımların doluluk oranları ve sağlık sisteminin kaldırma kapasitesi çerçevesinde kısıtlamaların kapsamının ne olacağına karar verilecek.
TAM KAPANMA BEKLENTİSİ ÇOK YÜKSELDİ!
İŞTE TAM KAPANMA KARARI ALINIRSA GELİRSE ALINACAK ÖNLEMLER
Kabine toplantısında, ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek. Tam kapanmada kamu ve özel işyerleri kapalı olacak. Zorunlu üretim sektörleri ve marketler gibi hizmetler ise devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek.
HIZLI AŞILAMA
Kapanma kararıyla vakalar hızla aşağı doğru çekilirken aşılamaya ise hız verilecek. Spuknik V aşısının bu nedenle devreye sokulduğu 40-50 milyonun kısa sürede aşılanmasının planlandığı bildirildi. Alınan önlemlere karşın günlük vaka sayılarının daha önceki dalgalardaki olduğu gibi hızla düşmemesinin iki nedeni bulunuyor.
Bunlardan ilki İngiliz mutantı. Şu anda vakaların yüzde 90'ı yüzde 30 daha hızlı yayılan İngiliz mutantı. İkinci ise toplumun yüzde 30'luk bölümünün "Sıkıldım, bunaldım" diyerek yasaklara uymaması.
17 NİSAN SONRASI DÜŞÜŞ BAŞLADI
Üçüncü dalgada kırılma noktası 17 Nisan oldu. Bu tarihten sonra günlük vaka sayıları plato çizmeye başladı ve salgının yayılma hızı düştü. Bir başka önemli gelişmede test-vaka oranının yüzde 16'lara gerilemesi oldu.
2 HAFTADA VAKALAR YÜZDE 35 AZALDI
Kısmi kapanma döneminde 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçilmesi, kalabalık iftar sofralarının kurulmaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmesi ve kamuda dönüşümlü mesaiye geçilmesi vaka sayılarında ciddi düşüşlerin yaşanmasını sağladı. İki hafta içinde vaka sayıları yüzde 35 azalarak 40 binlere geriledi.
Tam kapanma gündemi ve kabine toplantısı konusuna kilitlendiğimiz bugünde SABAH'a konuşan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "İki haftalık vaka tablosuna baktığımızda vaka sayılarındaki düşüşler göze çarpıyor. İyileşen hasta sayısında da ciddi artış var. Kısmi kapanma sürecinde vaka sayıları düşmeye devam ederse tam kapanmaya gerek kalmayabilir. Önümüzdeki iki haftada hem vaka sayılarında hem de vefat sayılarında belirgin düşüşler bekliyoruz" dedi.
Türkiye'de 13 Ocak'ta başlayan aşılama sürecinde şu ana kadar 21 milyon 129 bin doz aşı yapıldı. Bunların 13 milyonu 1.doz, 8 milyonu ise 2.doz olarak uygulandı. Böylece Türkiye nüfusunun yüzde 15'i en az bir doz aşı oldu. Toplumda kitle bağışıklığının oluşması için ise 80 milyon doz aşının daha uygulanması gerekiyor.
ÜÇÜNCÜ DALGAYI ATLATACAĞIZ
Ümraniye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cemal Karaağaç: Ümraniye'de 37 mahalle var. 70 ekibimiz var. Her birinde bir doktor ve sağlık çalışanı görevli. Günde ortalama bin 250 civarı adrese gidiyoruz. Her bir ekip ortalama 95 adrese gidiyor. Bu dalgayı da atlatacağız.
Ümraniye filyasyon ekibinden Dr. Selman Yakut: Adres ararken köpek saldırısına da uğradık, karda yollarda da kaldık. Bazı vakalar semptomu olmadığı halde pozitif geliyor. Pozitif değilim diye ısrar ediyor. Bazıları negatif çıkıyor. Ama sürekli test vermek istiyor. İlaçları kullanmak istemeyen var. Her türlü şeyle uğraşıyoruz.
Ümraniye filyasyon ekibinden diş hekimi Çiğdem Canbazoğlu: Pandemi ilk başladığı zaman vaka sayısı azdı, korkusu fazlaydı. Halkın da bizim de... Şimdi vaka sayımız yüksek ama tecrübemiz fazla.
LÜTFEN AŞINIZI YAPTIRIN
Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum: 2'şer kişiden 39 ekip günde 50-55 adrese gidiyor. Gece yarısına kadar görevdeyiz. Gece insanları yataklarından kaldırıp 'İlaçlarınızı getirdik' diyoruz. Onlar da şaşırıyor.
Bahçelievler filyasyon koordinatörü Dr. Kübra Haskoloğlu: Pandeminin başından bu yana çok tecrübe edindik. Şimdi bölgede bir kişinin pozitif çıkmasıyla beraber, ilacın kişinin adresinde olması sadece 1 saat sürüyor.
Bahçelievler filyasyon ekibinden Dr. Rumeysa Çelebi: Şimdi virüsü tanıyoruz, çok daha tecrübeliyiz. Dalgalar bizi yormadı ama pozitif vakaya ilaç götüreceğiz, pozitif olduğuna inanmıyor. İkna etmek inanın daha zor. Sırası gelen aşısını mutlaka olsun.
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