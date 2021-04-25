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Dışişleri'ne çağrılan ABD Büyükelçisi David Satterfield'e Türkiye'nin tepkisi en sert dille iletildi

Son dakika haberi... Başkanı Biden'ın olaylarına "soykırım" ifadesini kullanması sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Türkiye’nin güçlü tepkisi iletildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Satterfıeld'a Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi. Biden'ın 1915 açıklaması onarılması zor yaralara yol açtı" denildi.

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Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Dışişleri'ne çağrılan ABD Büyükelçisi David Satterfield'e Türkiye'nin tepkisi en sert dille iletildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın akşam saatlerinde Bakanlığa çağırıldığı bildirildi.

SATTERFIELD'A TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ TEPKİSİ İLETİLDİ

Satterfield'ın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield'a, söz konusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir. Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir. Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir."

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