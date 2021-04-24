Son dakika: HDP'den sözde 1915 olaylarına skandal destek: Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin





Ancak Türkiye'de bazı partiler ve sivil toplum kuruluşları bu yalanı meşrulaştırmak için birçok söylemde bulunuyor.

Ülkemizde bu yalana sahip çıkanlar arasında en başta ise Kandil'in siyasi ayağını yürüten HDP var.

HDP her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde 1915 olaylarına destek verdi.