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Son dakika: HDP'den sözde 1915 olaylarına skandal destek: Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin

Son dakika haberine göre örgütü 'ya yakınlığı ile bilinen , asılsız Ermeni soykırımı hakkında skandal bir bildiri yayınladı. Bildiride " Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Son dakika: HDP'den sözde 1915 olaylarına skandal destek: Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin

Her yıl olduğu gibi 24 Nisan'da 'teki sözde Ermeni soykırımına ilişkin yalan propagandası devam ediyor..

Sözde olaylar için birçok ülkede anma programları düzenlenirken, tarihi belgelerin ışığında haklı davasını sürdüyor.



Ancak Türkiye'de bazı partiler ve sivil toplum kuruluşları bu yalanı meşrulaştırmak için birçok söylemde bulunuyor.

Ülkemizde bu yalana sahip çıkanlar arasında en başta ise 'in siyasi ayağını yürüten var.

HDP her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde 1915 olaylarına destek verdi.

SKANDAL BİLDİRİ
Parti sosyal medya hesabından "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" isimli bir bildiri yayınladı.

Yayınlanan bildiride "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." ifadelerine yer verildi.

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