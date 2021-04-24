Son dakika: HDP'den sözde 1915 olaylarına skandal destek: Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin
Son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen HDP, asılsız Ermeni soykırımı hakkında skandal bir bildiri yayınladı. Bildiride "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." ifadelerine yer verildi.
SKANDAL BİLDİRİ
Parti sosyal medya hesabından "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" isimli bir bildiri yayınladı.
Yayınlanan bildiride "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." ifadelerine yer verildi.
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