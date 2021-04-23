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Son dakika: Thodex vurgununda yeni gelişme! İstanbul merkezli 8 ilde operasyon: 78 kişi için yakalama kararı

Son dakika haberine şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 62 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Son dakika: Thodex vurgununda yeni gelişme! İstanbul merkezli 8 ilde operasyon: 78 kişi için yakalama kararı

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi.

8 İLDE OPERASYON: 62 KİŞ GÖZALTINDA
İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.



KADIKÖY'DEKİ MERKEZDE ARAMA
Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

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