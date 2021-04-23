CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan'da provokasyona kalkıştı! İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'ya hakaret

1.5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bir Ses İki Hareket projesi kapsamında halk oyunları çalışmalarında aktif olarak görev alan 101 öğrencimizle ''Kültürel Değerlerimle Büyüyorum'' isimli yöre yöre halk oyunları videolarının çekilip 23 Nisan günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yayınlanması.

1.6. 5 gün süreyle " 23 Nisan'da 23 Bilim Atölyesi" başlığı altında on bin çocuğumuzun katılımıyla bilim atölyeleri yapılması. (T3 Vakfı desteğiyle)

- "Gece Lambamı Tasarlıyorum" Bilim Atölyesi

- "Meclisimizi Renklendiriyoruz" Bilim atölyesi

- "Kuşların Dünyası" Bilim Atölyesi

- "Yayoi Kusama ve Benekler" Atölyesi

• (Ayrıntılı bilgi resmi yazı ve sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşılacaktır.)

1.7. Tüm ilçelerimizden seçilen temsilci öğrenciler ile "23 Nisan Müzikli Şiir Etkinliği" yapılması.

1.8. İstanbul Öğretmen Akademileri Youtube, İnstagram söyleşileri ile çocuğu konu alan söyleşiler yapılması.

- Erken Çocukluk Akademisi

- Sanat Akademisi

- Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi

- Bir Aktör Olarak Öğretmen Akademisi

- Müzik Akademisi

• (Ayrıntılı bilgi resmi yazı ve sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşılacaktır.)

1.9. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası sergi alanında 26-30 Nisan tarihleri arası "Hastanede Çocuk Olmak" temalı fotoğraf ve resim sergisi düzenlenmesi.

1.10. Hastane sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile çevrim içi buluşma sağlanması.