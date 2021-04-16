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Son dakika: Vatandaş sıkı tedbir alınmasını destekliyo: Tüm şehirler kapatılsın

Son dakika haberine göre , 9-12 Nisan tarihleri arasında vatandaşlara, “Sizce ’de korona konusunda ne yapılmalı?” sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 64.3’ü “Tüm şehirlerde kapanma” istedi. Yüzde 22,4 ise “kontrollü serbestlik devam etmeli” dedi.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Son dakika: Vatandaş sıkı tedbir alınmasını destekliyo: Tüm şehirler kapatılsın

Kovid-19'a ilişkin 'nin anketinden "tüm şehirler kapanmalı" sonucu çıktı. 9-12 Nisan arasında 2 bin 500 kişi üzerinde düzenlenen dört soruluk ankette kısıtlama ve aşılama konusunda halkın nabzı tutuldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre "Sizce Türkiye'de korona konusunda ne yapılmalı?" sorusunu katılanların yüzde 64.3'ü "tüm şehirlerde kapanma olmalı" diye cevaplarken, yüzde 22.4'ü "kontrollü serbestlik devam etmeli" dedi.

Bu soruya cevap verenlerin yüzde 13.3'ü maske kullanmak şartıyla serbestlik olmalı şıkkını işaretledi.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI SONA ERDİRİR
Ankette katılımcılara Kovid-19 salgının ne zaman sona ereceğine ilişkin tahminler de soruldu. Katılımcıların yüzde 51.9'u koronavirüsün sona ermeyeceğini düşünürken, yüzde 48.1'i ise biteceğini söyledi.

"Size göre koronavirüs ne zaman sona erer" sorusuna yüzde 38.7'si "toplumsal bağışıklık kazanıldığında", yüzde 32'i de "toplumun büyük çoğunluğu aşılandığında", yüzde 29.2'si "virüs mutasyona uğrayıp kaybolduğunda" cevabını verdi.

SADECE YÜZDE 60'I AŞIYA GELDİ
Günlük Kovid-19 vaka tablosu da vatandaşlara soruldu. Katılımcıların yüzde 89.2'i bireysel önlemlerin alınması için vaka sayılarının paylaşılmasına destek verirken, yüzde 10.8'i toplumda korku ve panik yarattığı için karşı çıktı.

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