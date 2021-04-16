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Başkan Erdoğan ve Bakan Süleyman Soylu'dan Çengelköy Polis Merkezi’nde iftar

İçişleri Bakanı , Başkan 'ın polislere yapacağı iftar öncesi Çengelköy Polis Merkezi'ne gitti. Daha sonra Başkan Erdoğan İftar için Çengelköy'e iştirak etti.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Başkan Erdoğan ve Bakan Süleyman Soylu'dan Çengelköy Polis Merkezi’nde iftar

Başkan Erdoğan'dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis merkezine giderek buradaki polislerle sohbet etti.

Bakan Soylu'nun bir polisin de başını okşadığı görüldü.

Soylu daha sonra çevrede bulunan esnafı ve yoldan geçen araçlardaki vatandaşları selamladı.

Daha sonra Başkan Erdoğan İftar için Çengelköy'e iştirak etti.

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