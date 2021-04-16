Başkan Erdoğan ve Bakan Süleyman Soylu'dan Çengelköy Polis Merkezi’nde iftar

Bakan Soylu'nun bir polisin de başını okşadığı görüldü.

Soylu daha sonra çevrede bulunan esnafı ve yoldan geçen araçlardaki vatandaşları selamladı.

Daha sonra Başkan Erdoğan İftar için Çengelköy'e iştirak etti.

