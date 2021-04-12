Son dakika: Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan resmi törenle karşılayacak

TRABLUS BÜYÜKELÇİSİ KENAN YILMAZ'I KABUL ETTİ

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ı başkent Trablus'ta kabul etti.

Menfi, görüşmede, Libya-Türkiye ilişkilerinin derinliğine ve iki ülke arasındaki yakın dostluk ve iş birliğine vurgu yaptı.