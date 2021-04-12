Son dakika: Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan resmi törenle karşılayacak
Son dakika haberine göre Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bugün kabinesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşılayacak. Başkan Erdoğan ve Dibeybe, baş başa görüşecek, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumuna katılacak. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Dibeybe onuruna akşam yemeği verecek.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe bugün Türkiye'ye ggeldi.
Dibeybe'ye Ankara ziyaretinde 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad da eşlik ediyor.
ORTAK KONULAR ELE ALINACAK
Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak konuların görüşüleceğini kaydetti.
Türk şirketlerin Libya'daki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmelerinin de ele alınacağını aktardı.
Ziyarette iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor.
TRABLUS BÜYÜKELÇİSİ KENAN YILMAZ'I KABUL ETTİ
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ı başkent Trablus'ta kabul etti.
Menfi, görüşmede, Libya-Türkiye ilişkilerinin derinliğine ve iki ülke arasındaki yakın dostluk ve iş birliğine vurgu yaptı.
ORTAK ÇIKARLAR KORUNACAK
Libya ile Türkiye'yi birleştiren ortak çıkarların, Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti döneminde korunacağının altını çizdi.
Türk şirketlerinin, Libya'da yeniden yapılanma projelerine katkıda bulunmasını beklediklerini de kaydetti.
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