CANLI YAYIN I Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik görüşme sonrası Vladimir Zelenskiy ile düzenlenen ortak basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulunuyor

10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ VAR

Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımızın katılımıyla 2+2 formatında yeni bir platforma istişareleri başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eş güdümü pekiştiriyoruz. İş birliğimiz hiçbir suretle 3. ülkelere karşı bir gerilim değil.

Serbest Ticaret Anlaşmasını da imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.