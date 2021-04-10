CANLI YAYIN I Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik görüşme sonrası Vladimir Zelenskiy ile düzenlenen ortak basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulunuyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü’nde Başkan Erdoğan'ı ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Huber Köşkü’nde önemli konular hakkında görüş alışverişi yaptı. Kritik toplantı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Zelenskiy ile açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yapılan kritik görüşme sonrasında ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
TOPRAK VE EGEMENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ
Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine önem veriyoruz. Kırım'ın ilhakını tanımama kararımızı tekrar teyit ettik. Kırım'da cami inşa etme projemiz var. Konut projesiyle ilgili olarak az önce ilk somut adımı attık.
"KARADENİZ BARIŞ VE HUZUR DENİZİ OLMALI"
Karadeniz'in bir barış ve huzur denizi olma konusunda kararlılığımız devam etmektedir. Ortak coğrafyamızda gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Ukrayna'nın doğusundaki güncel duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunduk.
"DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ"
Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici durumun son bulmasını, ateşkesin sürmesini, sorunun diyalog yoluyla çözülmesini temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeyi hazırız. AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donsbass'ta ateşkesin devam etmesi için üstlendiği görevi sürdürmektedir, sürdürmelidir. Kriz Ukrayna'nın toprak bütünlüğü bozulmadan çözülmeli.
Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması, meselenin barışçıl yollardan çözümü için zaruridir. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.
10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ VAR
Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımızın katılımıyla 2+2 formatında yeni bir platforma istişareleri başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eş güdümü pekiştiriyoruz. İş birliğimiz hiçbir suretle 3. ülkelere karşı bir gerilim değil.
Serbest Ticaret Anlaşmasını da imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.
TURİZM DE ELE ALINDI
Bugün değerli dostumla turizmi de ele aldık. Türk ve Ukrayna vatandaşları, sadece kimlik kartlarıyla birbirlerini ziyaret edebiliyor. Güvenli Turizm Sertifikası ile misafirlerimizi risklerden arındıracak bir sistem geliştirdik.
Değerli dostum Sayın Zelenskiy ve heyetine teşekkür ediyorum."
UKRAYNA BAŞBAKANI ZELENSKİY'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
Bugün imzaladığımız tüm anlaşmaların başarılı olacağına inanıyorum.
Türkiye'nın tutumunun değişmeyeceğini duyduğuma sevindim. Türkiye'nin egemenliğimizin yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği önemli.
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