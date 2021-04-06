Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'dan öğrencilere müjde: Hesaplara yatmaya başladı





Bakan Kasapoğlu, pandeminin başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana 3 milyar 222 milyon 131 bin 297 TL burs, 7 milyar 617 milyon 788 bin 804 TL kredi ödemesi gerçekleştirdiklerini ifade ederken, ''Pandemide de burs ve kredi ödemelerimiz kesintisiz olarak devam etti. Her şartta ve her zaman öğrenci arkadaşlarımızın hep yanındayız'' dedi.