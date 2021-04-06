Son dakika: Burdur'da korkutan deprem! 6 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Burdur'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Burdur'un Merkezi lçesine bağlı Aşağımüslümler köyünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 12.48'de yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (6 NİSAN 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.04.06 12:48:42 37.6337 29.9925 5.0 -.- 3.5 3.6 ASAGI MUSLUMLER-(BURDUR) İlksel

2021.04.06 12:29:05 40.3603 30.1280 6.2 -.- 2.2 -.- BORCAK-OSMANELI (BILECIK) İlksel

2021.04.06 12:11:09 37.4362 36.7503 0.0 -.- 1.4 -.- FATIH-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.04.06 12:05:40 40.5308 30.5608 0.0 -.- 1.6 -.- TUZLA-TARAKLI (SAKARYA) İlksel

2021.04.06 12:02:09 39.3792 32.9527 7.1 -.- 1.5 -.- YENIYAPANCARSAK-BALA (ANKARA) İlksel

2021.04.06 11:08:29 34.7175 33.8673 20.7 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.06 09:51:00 37.8010 27.2235 12.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.06 09:40:26 37.8077 27.1990 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.06 09:34:14 37.4828 30.3795 5.3 -.- 2.1 -.- BAGSARAY-CELTIKCI (BURDUR) İlksel

2021.04.06 09:25:33 37.7953 27.2257 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.06 08:20:47 39.6062 27.5853 22.3 -.- 1.3 -.- AKCAL-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel

2021.04.06 07:51:22 38.4970 39.2810 10.5 -.- 1.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.04.06 07:11:48 35.0208 24.1905 9.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.06 07:09:41 38.9887 26.1093 8.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.06 07:04:25 37.9487 27.1922 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.06 06:49:38 37.1053 35.6950 19.9 -.- 1.5 -.- TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel

2021.04.06 06:48:14 40.6063 29.0117 10.7 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.04.06 06:46:47 39.6663 27.5933 24.2 -.- 1.0 -.- KOCAAVSAR-(BALIKESIR) İlksel

2021.04.06 05:56:30 40.9980 32.0318 9.8 -.- 1.6 -.- AKOREN-MENGEN (BOLU) İlksel

2021.04.06 05:04:46 36.6587 27.0870 104.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.06 05:00:48 38.7532 43.6583 5.0 -.- 2.3 -.- SURUYOLU-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.04.06 04:58:27 40.1422 42.2572 13.1 -.- 1.6 -.- HIZIRILYAS-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2021.04.06 04:57:04 40.1060 42.2477 24.7 -.- 1.9 -.- CIFTLIK-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2021.04.06 04:49:26 38.3400 37.0130 20.3 -.- 1.2 -.- COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.04.06 04:37:51 38.5212 36.9928 5.6 -.- 1.2 -.- BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.04.06 04:04:18 36.4798 27.3287 7.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.06 02:49:53 38.9200 26.6793 10.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel