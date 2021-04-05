İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'e özel son dakika açıklamalarında bulunuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 104 amiralin imzaladığı darbe imali bildiri hakkında A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında canlı yayında soruları yanıtlıyor.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Böyle bir tabloyu yorumlamak bizim için bir sorumluluk gerektiriyor ve vatandaşımıza gerçekleri aktarmamız gerekiyor.

Kendi amirallik sıfatlarını kullanarak gece yarısı yapılan bildiri "darbeyi işaret eden" bir bildiridir. Bildiride vesayetin izleri bulunuyor.

Seçilmiş hükümete sınırlar çizen bu bildiride "ben belirleyiciyim" deniliyor.

Bu bildiri bir fitne bildirisidir, bu bir istismar bildirisidir.

Seçilmiş hükümete karşı anlayış ortaya koyan bir bildiridir.

Google'dan Samet Kuşcu diye girin. 58'de bunlar darbe planlıyorlar. Samet Kuşçu gidip bunu ihbar ediyor. Bunlar bir kalkışma içerisindeler diyor. Bunlar yakalanıyorlar ve beraat ediyorlar. Bu kişiler 1960 darbesinde yer aldı.

Darbelerin muhakkak siyasi operasyon merkezleri vardır.

Bütün darbelerin hepsinde birbirine benzeyen noktalar vardır.

Biz Doğu Akdeniz'in ne demek olduğunu biliyoruz. Orada aldığımız insiyatif Türkiye Cumhuriyeti için bir rüyaydı.

Gece yarısı dönüp bize ültimatom veremezsiniz, verdirtmeyiz.

Zihinlerinden en ufak böyle bir şey varsa darmadağın ederiz.

Biz vatanseveriz, aynı zamanda kafamızı kuma gömmeyiz

Bu millet dayak yiye yiye demokrasiyle buluştu.

Dünyada demokrasiyi hak eden bir ülke vatrsa o da Türkiye'dir.

Oy pusula yüzünden pazarlık yapan namussuzdur.

O gece sabaha kadar uyumadık irtibatları ortaya çıkardık.

Türk siyaseti o saf olduğu dönemden çıktı

Darbelerle zayıflatılmak istendik.

15 Temmuz'da yaşanılan hikayeler bizim hayatımızın rehberleridir.

Türkiye'deki darbelerin patronları aynıdır.

Ayrıntılar geliyor...

DARBEYİ İŞARET EDEN BİR BİLDİRİDİR

Böyle bir tabloyu yorumlamak bizim için bir sorumluluk gerektiriyor ve vatandaşımıza gerçekleri aktarmamız gerekiyor. Kendi amirallik sıfatlarını kullanarak gece yarısı yapılan bildiri "darbeyi işaret eden" bir bildiridir. Bildiride vesayetin izleri bulunuyor.