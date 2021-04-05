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CANLI YAYIN I Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de yapılan kritik toplantı sonrası son dakika açıklamalarında bulunuyor!

Başkan , 'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarında bulunuyor. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak değerlendirme toplantısının ardından bir açıklama yapacaktır." ifadesine yer verilmişti. Başkan Erdoğan, saat 18.00'da partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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CANLI YAYIN I Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de yapılan kritik toplantı sonrası son dakika açıklamalarında bulunuyor!

Başkan bugün saat 15:00'te 'nde değerlendirme toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklamalarında bulunuyor.

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN CÜMLELER

Tartışmaları ayrıntılarıyla değerlendirdik. Her şeyden önce bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem hem uslubu hem yöntemi itibariyle kesinlikle art niyetli biri girişimdir.

Geçmişi bildirilerle dolu ülkedebir gece yarısı emekli amirallaerin böyle girişimde bulunması kabul edilemez.

Siyasetçilerin bazılarının da destek verdiğini görüyoruz.

Ana muhalefet partisini demokrasiden yana tavır almaya çağırıyoruz

Yapılan kişi küçümseme yoluna gidenlerin olduğunu görüyoruz.

Yayımlanan bildiriyi dikkate alıp gereken her tedbiri uygulamaya koyacağız

2023 seçimlerinde tüm yaşananları milletimizin takdirine sunacağız.

Montrö Sözleşmesi dönemin şartlarında önemli bir kazanımdır.

Ayrıntılar geliyor...

"ART NİYETLİ BİR GİRİŞİMDİR"

Az önce yaptığımız toplantıda 2 gündür ülkemizi meşgul eden meselenin tartışmalarını ayrıntılarıyla değerlendirdik. Bir gece yarısı yapılan bu eylem yönetimi tartışmaları itibariyle kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Hiçbir emekli kamu görevlisinin de topluca bu teşebbüs etme hakkı yoktur. Biz bu amirallerin, diplomatların son dönemde Kıbrıs'tan Karabağ'a kadar verdiğimiz mücadelede bir araya gelerek ülkemiz için destek bildirisi yayınladığını görmedik. Yine bunların, 15 Temmuz girişimine karşı milletimizin yanında yer aldığını görmedik.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir. Buradakilerin bir kısmı çeşitli mecralarda dile getirmektedir. Hiçbirine yaptıkları açıklamalardan dolayı her hangi bir soruşturma açılmış değildir. Ama bir gece yarısı, 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez. Buna ifade özgürlüğü denemez. Yayınlanan bildirinin milletimiz nezdinde bu kadar sert tepki gösterilmesinin nedenini de çok daha büyük kampanyanın olmasıdır. Sözde aydın kesimler bir süredir yasamayı, yürütmeyi, yargıyı hedef almaktadır. Üstelik bunların bir çoğu da dikili bir taşı olmayan kişilerdir. Biz yayınlanır yayınlanmaz, siyasetçilerin duruşlarını güçlü bir şekilde beklerdik. Eğer böyle yapmış olsalardı, milli iradeye teşekkür için huzurlarınızda olacaktım. Demokrasi karşıtı tüm bildirilerin özellikle arkasında yer alan zihniyet, bu defa saffını aynı istikamette belirtmiştir.

MUHALEFETE ÇAĞRI

Ana muhalefet partisini bir kez daha demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz. Buna karşı milli iradeden yana tavır koyan herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bugün de yaşananların muhasebesini milletimizle yapmak üzere bir araya geldik. Türkiye'de demokrasiye her saldırı bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir. Merhum Menderes'e böyle yapmışlardır. 12 Eylül'den önceki hükümetleri aynı yöntemle sindirmeye çalışmışlardır.

Emekli amirallerin darbe imalı bildirisine suç duyurusu EMEKLİ AMİRALLERİN DARBE İMALI BİLDİRİSİNE SUÇ DUYURUSU
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