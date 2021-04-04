Darbe imalı bildiriye üniversitelerden peş peşe tepkiler
104 emekli amiral, darbe iması taşıyan bir bildiri yayınladı. Bildiriye hem devletin üst kademesi ve siyasetçilerden hem de üniversitelerden peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.
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Darbe imalı bildiriyle ilgili birçok üniversite resmi sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.
Boğaziçi Üniversitesi 'milli iradenin yanındayız' notuyla sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama metni paylaştı;
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ