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Darbe imalı bildiriye üniversitelerden peş peşe tepkiler

104 emekli amiral, darbe iması taşıyan bir bildiri yayınladı. Bildiriye hem devletin üst kademesi ve siyasetçilerden hem de üniversitelerden peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.

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Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Darbe imalı bildiriye üniversitelerden peş peşe tepkiler

Darbe imalı bildiriyle ilgili birçok üniversite resmi sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.

'milli iradenin yanındayız' notuyla sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama metni paylaştı;

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

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