Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Açıklama bekleniyor
Yılın ikinci Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantının ana gündem maddeleri Yunanistan’la yürütülen istişari görüşmeler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve terörle mücadele olurken kritik toplantı sonrasında yazılı açıklama bekleniyor. İşte detaylar...
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Yılın ikinci Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantının ana gündem maddeleri Yunanistan'la yürütülen istişari görüşmeler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörle mücadele olurken kritik toplantı sonrasında yazılı açıklama bekleniyor. İşte detaylar...
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