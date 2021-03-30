30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Açıklama bekleniyor

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Açıklama bekleniyor

Yılın ikinci (MGK) toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ’nde yapılan toplantının ana gündem maddeleri ’la yürütülen istişari görüşmeler, ’deki gelişmeler ve terörle mücadele olurken kritik toplantı sonrasında yazılı açıklama bekleniyor. İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
ABONE OL
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Açıklama bekleniyor

Yılın ikinci Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantının ana gündem maddeleri Yunanistan'la yürütülen istişari görüşmeler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörle mücadele olurken kritik toplantı sonrasında yazılı açıklama bekleniyor. İşte detaylar...

Ayrıntılar geliyor...

Ramazanda kısıtlamalar olacak mı? RAMAZAN'DA KISITLAMALAR OLACAK MI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA