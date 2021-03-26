Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a davet!

KASIM ÖNCESİ KRİTİK ZİRVE

Açıklamada, liderler zirvesinde, iklim değişikliği ile daha güçlü bir mücadelenin aciliyetinin ve ekonomik yararlarının altının çizileceği aktarılırken, "Glasgow'da, kasım ayında toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi, bu zirve önemli bir kilometre taşı olacaktır." değerlendirmesine yer verildi.