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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a davet!

Son dakika haberi... Başkanı Recep Tayyip Başkan Erdoğan'ı 22-23 Nisan'daki İklim Zirvesine davet etti. 22-23 Nisan tarihlerinde 40 ülke devlet başkanının katılacağı sanal ortamda yapılacak. Joe Biden göreve geldiği ilk gün, Donald Trump'ın ayrıldığı Paris İklim Anlaşmasına geri döndüğünü açıklamıştı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a davet!

Başkanı , aralarında Cumhurbaşkanı 'ın da olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da çevrim içi iklim zirvesine davet etti.

40 LİDERE DAVET GÖNDERDİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden, 22-23 Nisan'da ev sahipliği yapacağı ve çevrim içi düzenlenecek Liderler İklim Zirvesine 40 dünya liderini davet etti." ifadesine yer verildi.

Biden'ın Başkan Erdoğan'a daveti ne anlama geliyor? BİDEN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DAVETİ NE ANLAMA GELİYOR?

TRUMP SONRASI GERİ DÖNÜLDÜ

Söz konusu zirvenin kamuya açık şekilde canlı yayınlanacağına işaret edilen açıklamada, Biden'ın göreve geldiği ilk gün, Donald Trump'ın ayrıldığı Paris İklim Anlaşmasına geri döndüğü anımsatıldı.

KASIM ÖNCESİ KRİTİK ZİRVE

Açıklamada, liderler zirvesinde, iklim değişikliği ile daha güçlü bir mücadelenin aciliyetinin ve ekonomik yararlarının altının çizileceği aktarılırken, "Glasgow'da, kasım ayında toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi, bu zirve önemli bir kilometre taşı olacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

ÖNEMLİ İSİMLER YER ALIYOR

Biden'ın davet ettiği 40 dünya lideri listesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi isimler yer aldı.

İşte JOE BIDEN'IN DAVET MEKTUBU

LİSTEDEKİ İSİMLER

ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a davet ABD BAŞKANI BİDEN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DAVET

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