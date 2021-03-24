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Son dakika: İşte yeni AK Parti yönetimi! Sürpriz isimler...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni , Merkez Karar Kurulu'nu seçti. İşte o isimler ve görevleri...

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Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Son dakika: İşte yeni AK Parti yönetimi! Sürpriz isimler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni , Merkez Karar Kurulu'nu seçti. İşte o isimler ve görevleri...

Binali Yıldırım, Genel Başkan Vekili

Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Vekili

Ömer Çelik, Parti Sözcüsü

Erkan Kandemir, Teşkilat Başkanı

Fatih Şahin, Genel Sekreter

Hayati Yazıcı, Siyasi Hukuki İşler

Ali İhsan Yavuz, Seçim işleri

Hamza Dağ, Tanıtım ve Medya

, Dış İlişkiler

Jülide Sarıeroğlu, Sosyal politikalar

, Sivil toplum Halkla ilişkiler

, Yerel yönetimler

, Ekonomi işleri

, Mali ve İdari İşler

, Arge

Leyla Şahin Usta, İnsan Hakları

Ömer İleri, Bilgi ve İletişim

Çiğdem Karaarslan, Çevre şehir kültür

Ayrıntılar geliyor...

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