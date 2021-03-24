Son dakika: İşte yeni AK Parti yönetimi! Sürpriz isimler...
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni MKYK, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu seçti. İşte o isimler ve görevleri...
Erkan Kandemir, Teşkilat Başkanı
Fatih Şahin, Genel Sekreter
Hayati Yazıcı, Siyasi Hukuki İşler
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