Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Okullar ne zaman kapanacak? Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim online olarak gerçekleştiriliyor. Bazı sınıflarda ise kontrollü yüz yüze eğitim sistemine geçildi. İkinci dönem sınavlarına katılan öğrenciler heyecan içinde yaz tatilini beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bakan Ziya Selçuk, ara tatil ve okulların kapanması ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."