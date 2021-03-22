Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Seç-beğen-izle formatında büyük bir dijital platform kuruyoruz

"Bizim çocuklarımız liselerde 13-14 ayrı ders alıyor da neden Anglosaksonlar 5-6, azami 7 ders alıyorlar? Bunun yanıtını vermek zorundayız." diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Hibrit eğitim modelleri, yani yüze eğitim ağırlıkta olmak üzere sertifikalandırılmış ve gerekirse diplomaya dönüşebilecek uzaktan eğitim platformları giderek daha da yaygınlaşacak. Dünya Bankası ile yaptığımız projede 'seç-beğen-izle' formatında, isteyen herkesin istediği alanda eğitim alabileceği, büyük bir dijital platform kuruyoruz. Bu platformda, enstrümandan arıcılığa, ilkyardımdan satranca hemen her alanda eğitimler yer alacak. Öğretmen ve yönetici eğitimlerinin tamamı, öğrencilerin derslerinin bir kısmı, veli eğitimleri bu platformdan yapılabilecek. Bu platform ile 7'den 70'e herkes, istediği yüz binlerce eğitim içeriğine kolay ve ücretsiz erişim sağlayabilecek. Eğitimlerin, Mesleki Yeterlilik Kurumundan onaylanarak sertifikalandırılabilmesi gündeme gelecek. Bu platforma isteyenler, mobil cihazlardan, televizyonlardan ya da bilgisayarlardan, EBA destek merkezlerinden ya da halk eğitim merkezlerinden ulaşabilecek. Evde otururken mobil telefondan takip edilerek bir konuda sertifika alınabilir. Yani bu iş böyle olmalı. Türkiye'nin geleceği, dünyanın geleceği, sürekli yenilenen iş kolları, sürekli yeni beceriye ihtiyaç duyulan iş kollarında mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme kapsamında hangi beceriye ihtiyaç varsa bunların tamamını halledeceğiz."