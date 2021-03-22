Detaylar belli oldu: AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? 2021 AÖF sınavları online mı olacak?
AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? 2021 AÖF bahar dönemi kayıtlarının sona ermesinin ardından gözler sınav takvimine çevrildi. Mezun olabilmek için sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, heyecan içinde sınavın yapılacağı tarihi araştırıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? 2021 AÖF sınavları online mı olacak? İşte haberin detayları...
Açıköğretim öğrencilerini yakından ilgilendiren bahar dönemi sınavları hakkında açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılan açıklamaya göre, vize sınavı için geri sayım başladı. 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri ve 4 ve 8. yarıyıl dersleri için sınavlara katılacak öğrenciler, sınavın gerçekleştirileceği tarihi merak ediyor. Peki, AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? 2021 AÖF sınavları online mı olacak? İşte cevaplar...
AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri şu şekilde:
2 ve 6. Yarıyıl Dersleri için: 10-11-12 Nisan 2021
4 ve 8. Yarıyıl Dersleri için: 17-18-19 Nisan 2021
SINAVLAR ONLINE MI OLACAK?
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF bahar dönemi ara sınavları online gerçekleştirilecek.
ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?
www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.
Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.
SINAV NASIL OLACAK?
Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
Her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.
Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.
Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.
SINAVLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR
Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle, sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.
Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.
Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.triletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.