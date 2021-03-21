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Son dakika: Şırnak Beytüşşebap'ta patlama: 2 ölü

haberi... 'ın Beytüşşebap ilçesinde 14 ve 16 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 çocuk, kırsal alanda buldukları cismin patlaması sonucu yaşamlarını yitirdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Son dakika: Şırnak Beytüşşebap'ta patlama: 2 ölü

Olay, öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi.

İddiaya göre, isimleri henüz belirlenemeyen 14 ve 16 yaşlarında 2 çocuk, buldukları cisimle oynadıkları sırada patlama oldu.

Yaralanan çocuklar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan çocuklar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.

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