HDP'li Gergerlioğlu için dini istismar ederek algı operasyonu yaptılar!

GÜNEŞ SAAT: 06.44'TE DOĞUYOR, GÖZALTI İŞLEMİNİN SAAT:06.50'DE BAŞLADI

Güvenlik güçlerinin, gözaltı işlemi için güneşin doğması ve namaz vaktinin çıkmasını beklediği, gözaltı işleminin daha sonra başlatıldığı öğrenildi. Ankara'da güneşin saat: 06.44'te doğduğu, gözaltı işleminin saat:06.50'de başladığı bildirildi.

KAYA: "SABAH NAMAZI İÇİN ABDEST ALIRKEN REHİN ALINDI"

Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı yalanını paylaşan milletvekili ve gazeteciler şunlar:

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya: "Milletin iradesi ve vekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah namazı için abdest alırken elbisesi ve ayakkabısını giymesine müsaade edilmeyerek darbeciler tarafından meclis basılarak rehin alınmıştır."

YOL TV: "HDP Milletvekili Hüda Kaya: Gergerlioğlu sabah namazı için abdest alırken elbisesi ve ayakkabısını giymesine müsaade edilmeden alındı."