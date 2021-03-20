Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA açıklaması: Kosova'dan da talep var

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından uzaktan eğitime geçileceği ve 3 yeni televizyon kanalı kurulacağına ilişkin 12 Mart 2020'de düzenlediği basın toplantısında neler hissettiği, o süreçte umutsuzluğa kapıldığı anların olup olmadığı sorulan Selçuk, o gün, dünya tarihinde görülen yeni bir sorunla karşı karşıya kalmanın stresini yaşadığını ifade etti.

Yaşanan çağın çok daha yenilikçi bir yaklaşıma ihtiyacı olduğu düşüncesiyle uzaktan eğitim için televizyon kurma fikrinin ortaya çıktığını aktaran Selçuk, çevresindeki kişilerle ve ilgili bakanlıklar arasında gece gündüz demeden yapılan yoğun görüşmeler sonucu Milli Eğitim Bakanlığı, TRT ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonla 10 günde 3 televizyon kanalının kurulduğunu hatırlattı.