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Son dakika: Suriye'den atılan roket Kilis'e düştü

'den ateşlenen roketler 'e düştü. Yaşanan gelişmesiyle ilgili gelen ilk bilgilere göre ölü ve ya yaralanan olmadı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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SON DAKİKA HABERİ | Suriye'den atılan roketler Kilis'te Beşevler Mahallesi'ne düştü.

Kilisli vatandaşlar Suriye'den atılan roketlerin kente düşmesinin ardından büyük bir panik yaşadı. Yaşanan gelişmenin ardından ekipler olay yerine hareket ederken, bölgedeki vatandaşlarda kendilerini dışarıya attı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Roketin düştüğü yerde yapılan ilk incelemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede panik havası devam ederken, ekipler güvenlik önlemleri aldı.

Suriyeden atılan roket Kilise düştü SURİYE'DEN ATILAN ROKET KİLİS'E DÜŞTÜ

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